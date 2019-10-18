Gecelerini gündüzlerine kattılar felçli yavru kediyi yürütmeyi başardılar

Bodrum Sokak Hayvanları Rehabilitasyon merkezine getirilen yavru kedinin yürüyemediğini anlayan veterinerler, ’Şanslı Su’ ismini verdikleri kediyi yürütmek için seferber oldu. Şanslı Su’yu yürütmek için aylarca çalışan Bodrum Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü sonunda yavru kediyi yürütmeyi başardı.

Bodrum’da sokak kenarında aç, susuz ve bitkin halde bulunan yavru kediyi Bodrum Belediyesi Veteriner İleri Müdürlüğü sahiplendi. Veteriner İşleri Müdür İnşaat Yüksek Mühendisi Onur Çevik yavru kedinin hayatta kalması için veterinerleri görevlendirdi. İsmini ’Şanslı Su’ koyan Bodrum Belediyesi veterinerleri yavru kediye elleriyle bakmaya başladı. Hiç yürüyemeyen ve sürekli sinir sıkışması dolayısıyla titreyen kedi için veteriner Furkan Mustafa Erdem kediyi yürütmek için aylarca proje hazırladı.

Proje başarılı oldu

Erdem projeyi uygulamak için durumu Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz’a bildirdi. Aras, yavru kedi için Belediyenin tüm imkanlarını seferber etti. Yaklaşık 2 hafta süren çalışmaların ardından portatif 4 tekerli bir yürüteç yapan veterinerler kediyi yürütece bindirerek fizik tedaviye başladı. Hiç yerinden kalkamayan yavru kedi yaklaşık 1 hafta yapılan fizik tedavi sonrası yavaş yavaş yürümeye ve kendi kendine yemek yemeye başladı.