Geceleyin aracı kurşunlanan kadın: “Bu bir işaret. Bizi mi öldürecekler”

Denizli’de park halindeki otomobil kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı. O sırada evde yalnız olan ve korkudan ne yapacağını bilemeyen araç sahibi Alime Akın, “Herhalde bu bir işaret. Bizi mi öldürecekler bilmiyorum” dedi.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Alime Akın’a ait 20 FN 373 plakalı otomobil evinin önünde park halindeydi. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda kimliği belirsiz kişi veya kişiler beyaz transit araçla Akın’a ait aracın bulunduğu sokağa gelerek bir süre bekledi. Ardından hareket eden transit, park halindeki otomobilin yanına geldiği sırada peş peşe ateş etti. Sesleri duyarak korkuyla dışarı çıkan Alime Akın, ise olayın şokuyla olan bitene anlam veremedi. Polis ekiplerine ihbar etmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın faillerini arama çalışması başlatan polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak bütün araçları tek tek kontrol etti. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmazken otomobilin sağ arka camı ve yakıt deposunun buluğu kısımda maddi hasar meydana geldi.