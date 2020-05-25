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Geçen bayram 30 bin kişi ziyaret etmişti! O lunapark, bomboş kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2020 15:47 | Son Güncelleme

Bursa’da, bayramlarda ziyaretçisi eksik olmayan lunapark, bu yıl sessiz kaldı. Lunaparkı geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı’nın 2'nci günü yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etmişti.

Çocukların eğlencesi dönme dolap ve çarpışan arabalar gibi boş oyun alanları, havadan görüntülendi.

Bursalıların hafta sonu ve bayram tatillerinde akın ettiği lunapark, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süre önce kapatıldı. Geçen yıl Ramazan Bayramı’nın 2'nci gününde yaklaşık 30 bin ziyaretçinin ağırlandığı lunaparkta bu bayram sessizlik hakim oldu. Çocukların neşe kaynağı dönme dolap, gondol, çarpışan arabalar ile atlıkarıncanın bulunduğu boş lunapark, dronla havadan görüntülendi. (DHA)

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