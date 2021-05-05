‘‘Geçen Yıl 20 Milyon Kişi Gıda Krizi Yaşadı’’

Küresel Gıda Kriziyle Mücadele Ağı geçen yıl yaklaşık 20 milyon kişinin silahlı çatışmalar, Corona virüsü ve olağanüstü hava koşulları nedeniyle gıda krizi yaşadığını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2016 yılında kurulan Küresel Gıda Kriziyle Mücadele Ağı ayrıca 2017 yılından bu yana gıda güvensizliğinin de arttığını kaydetti.

BM Genel Seketeri Antonio Guterres, ‘‘Bu kısır döngüyü sona erdirmek için elimizden geleni yapmalıyız. 21’inci yüzyılda kıtlığa ve açlığa yer yok’’ dedi. Guterres birbirini tetikleyen durumlar olduğu için çatışma ve açlıkla birlikte mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti.

İnsanların hayatını ve yaşam koşullarını tehdit eden gıda eksikliğine ‘‘şiddetli gıda güvensizliği’’ deniyor. Geçen yıl şiddetli gıda güvensizliği en az 155 milyon kişiyi etkileyerek kriz boyutuna ulaştı.

Küresel Gıda Kriziyle Mücadele Ağı raporunda çatışmalarla ve Corona virüsü nedeniyle alınan tecrit önlemleriyle hız kazanan gıda sorununun bu yıl da iyileşmeyeceği öngörüsünde bulundu.