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"Geçen yıl 23 milyon insana yardım ulaştırdık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 18:15 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık: - "Geçen yıl 23 milyon insana yardım ulaştırdık. Milletimizin himmetini taşıyoruz. Savaş, çatışma, korunmaya muhtaç yoksul bölgelerde faaliyet göstermeye gayret ediyoruz" - "Sadece kan hizmetlerinde değil sosyal, sosyal uyum, bilinçlendirme, eğitim ve insani yardım hizmetlerimizde genel merkezimizin fiziksel kapasitelerini bütçesel ve insan kaynağı anlamında Diyarbakır'a sunacağız"

DİYARBAKIR (AA) - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Geçen yıl 23 milyon insana yardım ulaştırdık. Milletimizin himmetini taşıyoruz. Savaş, çatışma, korunmaya muhtaç yoksul bölgelerde faaliyet göstermeye gayret ediyoruz." dedi.

Kınık, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen Türk Kızılayı Diyarbakır Bağlar Şubesi Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Türk Kızılayının milletin bir kuvveti olarak 150 yıl önce yine milletin gücü ve gönüllü desteğiyle kurulduğunu söyledi.

Bugün Türk Kızılayının dünyanın 40 farklı ülkesinde yardım faaliyetleriyle merhamet çınarını yeşertmeye devam ettiğini belirten Kınık, "Geçen yıl 23 milyon insana yardım ulaştırdık. Milletimizin himmetini taşıyoruz. Savaş, çatışma, korunmaya muhtaç yoksul bölgelerde faaliyet göstermeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

Dünyada kendi vatandaşı dışındakilere de en fazla yardım yapan ülke olarak Türkiye'nin bir yardım medeniyeti oluşturduğunu ifade eden Kınık, "Dünyanın en fazla mülteci barındıran ülkesiyiz. Bu muhacir kardeşlerimize ensarlık yapan bizler, imkansız denileni başardığımızı dünyaya gösterdik. Suç oranlarının az olması, insanların burada birbirini rahatsız etmeden yaşıyor olması gerçekten dünyaya parmak ısırtıyor." dedi.

Diyarbakır'daki örgütlü varlıklarını arttıracaklarını vurgulayan Kınık, genel müdürlüğün kentteki şubelere destekleyici bir unsur olacağını aktardı.

Kınık, şöyle konuştu:

"Sadece kan hizmetlerinde değil sosyal, sosyal uyum, bilinçlendirme, eğitim ve insani yardım hizmetlerimizde genel merkezimizin fiziksel kapasitelerini bütçesel ve insan kaynağı anlamında Diyarbakır'a sunacağız. Özellikle yoksullukla mücadelede Valimizin değer katan iş birlikleriyle insanlarımızın iş sahibi olmasına, değer üretebilmesine, hane halklarına gelir getirebilmelerine imkan tanıyan büyük bir inisiyatifi de burada başlatmış olacağız."

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ise Türk Kızılayının dünyanın her yerinde yara sarmaya talip olduğunu belirterek, "Myanmar'da Müslümanların başına gelen felakette, Sudan Darfur'da, Filistin'de, Irak'ta, Suriye'de, Kafkasya'da, dünyanın çok değişik bölgelerinde Kızılay var. Bir marka olarak bizim yüz akımız bir kuruluş haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde Türk Kızılayı Bağlar Şube Başkanlığına Ahmet Demirel seçildi.

Kongreye, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Ebubekir Bal ve Oya Eronat, kamu kurumu yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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Diyarbakır Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık

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