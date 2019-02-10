DİYARBAKIR (AA) - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Geçen yıl 23 milyon insana yardım ulaştırdık. Milletimizin himmetini taşıyoruz. Savaş, çatışma, korunmaya muhtaç yoksul bölgelerde faaliyet göstermeye gayret ediyoruz." dedi.

Kınık, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen Türk Kızılayı Diyarbakır Bağlar Şubesi Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Türk Kızılayının milletin bir kuvveti olarak 150 yıl önce yine milletin gücü ve gönüllü desteğiyle kurulduğunu söyledi.

Bugün Türk Kızılayının dünyanın 40 farklı ülkesinde yardım faaliyetleriyle merhamet çınarını yeşertmeye devam ettiğini belirten Kınık, "Geçen yıl 23 milyon insana yardım ulaştırdık. Milletimizin himmetini taşıyoruz. Savaş, çatışma, korunmaya muhtaç yoksul bölgelerde faaliyet göstermeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

Dünyada kendi vatandaşı dışındakilere de en fazla yardım yapan ülke olarak Türkiye'nin bir yardım medeniyeti oluşturduğunu ifade eden Kınık, "Dünyanın en fazla mülteci barındıran ülkesiyiz. Bu muhacir kardeşlerimize ensarlık yapan bizler, imkansız denileni başardığımızı dünyaya gösterdik. Suç oranlarının az olması, insanların burada birbirini rahatsız etmeden yaşıyor olması gerçekten dünyaya parmak ısırtıyor." dedi.