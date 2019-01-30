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Geçen yıl 3 bin 218 kişi trafik kazalarında yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 06:38 | Son Güncelleme

Yıllara göre yapılan kaza oranları ve kazada yaşamını yitirenlerin sayıları belli olurken, geçtiğimiz yıl Ocak-Kasım arası dönemde, trafik kazalarında 3 bin 218 kişinin yaşamını yitirdiği saptandı.Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, trafik kaza istatistiklerini konu alan araştırmayı inceledi.

Yıllara göre yapılan kaza oranları ve kazada yaşamını yitirenlerin sayıları belli olurken, geçtiğimiz yıl Ocak-Kasım arası dönemde, trafik kazalarında 3 bin 218 kişinin yaşamını yitirdiği saptandı.

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, trafik kaza istatistiklerini konu alan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in trafik.gov.tr verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, geçen yıl trafik kazalarında 3 bin 218 kişinin hayatını kaybettiği belli oldu. Veriler, 2018 yılının Ocak- Kasım arası dönemi baz alınarak hazırlanırken, geçtiğimiz yıl toplamda 395 bin 192 trafik kazasının olduğu saptandı.
Trafik kazalarındaki ölüm oranları önceki yıllara göre kıyaslandığında; 2017 yılında 7 bin 427, 2016 yılında 7 bin 300, 2015 yılında ise 7 bin 530 kişinin trafik kazalarında öldüğü görüldü.2018 yılının 11 aylık dilimi diğer yıllarla kıyaslandığından, yaşanan trafik kazalarında ve bu kazalarda meydana gelen ölümlerde ciddi oranda azalma olduğu görüldü. Yaşanan trafik kazalarının büyük çoğunluğunun ise sürücü kaynaklı kusurlardan kaynaklı olduğu tespit edildi.
Ajans Press ve PRNet’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Son bir yıl içerisinde trafik kazaları ile ilgili yazılı basına 18 bin 109 haberin yansıdığı tespit edildi. Trafik kazaları özellikle bayram tatili dönemlerin yoğunlukta olurken, yazılı basına yansıyan haber adetleri de bu ekseriyette artış gösterdi. Özellikle alınan önlemler ve cezaların ise kazaların azalmasında büyük bir etkene sahip olduğu belirlendi.

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