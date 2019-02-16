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Geçen yıl 751 ton atık pil toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 11:12 | Son Güncelleme

TAP Genel Sekreteri Neslihan Bahar Boyacılar: - "2018 yılı sonu itibarıyla 751 ton atık pil toplandı. En çok atık pili bölge olarak Marmara'dan, şehir olarak ise İstanbul'dan topluyoruz" - "Şu ana kadar Türkiye çapında büyükşehir, il, ilçe ve belde olmak üzere 660 belediye ile işbirliği halindeyiz" - "Her yıl ödüllü atık pil yarışmasına katılan şehir ve okul sayısı artıyor. Okullardan atık pili belediyeler topluyor, her il kendi içerisinde değerlendiriliyor ve her ilde en çok atık pil toplayan 3 okul tarafımızdan ödüllendiriliyor"

İLKAY GÜDER - Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) Genel Sekreteri Neslihan Bahar Boyacılar, 2018 yılı sonu itibarıyla 751 ton atık pil toplandığını, en çok atık pili bölge olarak Marmara'dan, şehir olarak ise İstanbul'dan topladıklarını bildirdi.

Boyacılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılında 730 ton olan atık pil toplama miktarlarını, 2018 yılında 751 tona çıkardıklarını ve sene başında belirledikleri hedeflerine yaklaştıklarını söyledi.

TAP'ın pil ithalatçılarının katılımıyla 2004 yılının Ağustos ayında kurulduğunu anımsatan Boyacılar, atık pillerin toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertarafına yönelik Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği (APAK) çerçevesinde çalışmalar yaptıklarını anlattı. Boyacılar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ülkede bu konuda yetkilendirilmiş tek kuruluş olduklarını belirtti.

Boyacılar, TAP'ın "atık pil toplama", "geri dönüşüm" ile "bertaraf etme" şeklinde 3 ana amacı bulunduğunu ifade ederek atık pil toplama miktarının 2007 yılında sadece 225 ton olduğuna dikkati çekti.

Atık pil konusunda duyarlılığın her yıl arttığına işaret eden Boyacılar, bunun için eğitim ve kampanyaların kesintisiz şekilde devam ettiğini dile getirdi. Bu eğitim ve kampanyalara katılan belediye ve okul sayısının da her yıl artış gösterdiğini aktaran Boyacılar, şunları söyledi:

"Atık pillerin toplama miktarlarının arttırılmasını ve toplama işlemlerinin verimli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak üzere özellikle belediyeler ile çalışmaları titizlikle sürdürüyoruz. Şu ana kadar Türkiye çapında büyükşehir, il, ilçe ve belde olmak üzere 660 belediyeyle işbirliği halindeyiz ve bu sayı her gün artıyor. Belediyelerin yanı sıra tekno marketler, zincir marketler, bakanlıklar, organize sanayi bölgeleri, okullar, Diyanet İşleri, silahlı kuvvetler, oteller, Emniyet Genel Müdürlüğü ve PTT de bizimle işbirliği yapan kuruluşlar arasında. En çok atık pili bölge olarak Marmara'dan, şehir olarak ise İstanbul'dan topluyoruz."

- "Atık pil yarışmasına katılan şehir ve okul sayısı artıyor"

Boyacılar, her yıl toplanan pillerin önemli bir miktarının okullardan geldiğini vurgulayarak "Geleceğin Türkiye'sinde 'atık pil' kavramını yerleştirmek için çocuklarımıza, dolayısıyla okullarımıza büyük görevler düşüyor." dedi.

Her yıl olduğu gibi 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı için de Türkiye çapında tüm okullarda atık pil toplama kampanyasını 1 Ekim'de belediyelerle koordineli olarak başlattıklarını bildiren Boyacılar, "Her yıl ödüllü atık pil yarışmasına katılan şehir sayısı ve okul sayısı artıyor. Okullardan atık pili belediyeler topluyor, her il kendi içerisinde değerlendiriliyor ve her ilde en çok atık pil toplayan 3 okul tarafımızdan ödüllendiriliyor." diye konuştu.

Boyacılar, pilin doğaya bırakılması halinde çevreyi kirletebileceğine işaret ederek topladıkları tek kullanımlık atık pillerin bertaraf edilmek üzere uygun şartlarda depolandığını, şarj edilebilir pillerin ise geri dönüşüme yollandığını belirtti.

- "Piller, yeniden işlenerek birçok ürünün hammaddesi olarak kullanılır"

Pillerden kullanım süresi bittikten sonra da yararlanılabildiğine değinen Boyacılar, şunları kaydetti:

"Pillerin içerisinde geri kazanımı mümkün olan bazı değerli metaller vardır. Kullanım süresi dolan yani 'atık pil' halini alan piller, çöpe atıldığında içerdikleri metaller toprağa karışarak çevreyi kirletebilirler. Halbuki pil, geri kazanabilen bir tüketim ürünüdür. Çöp yerine atık pil kutularına attığımız piller, yeniden işlenerek çatal bıçaktan saate, cep telefonundan kaleme kadar birçok ürünün hammaddesi olarak kullanılır. Bundan dolayı geri dönüştürülebilen atıklardan olan pillerin ayrı toplanması ve geri dönüştürülmesi, ülkemiz ve geleceğimiz için çok önem arz etmektedir."

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