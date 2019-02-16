Geçen yıl 751 ton atık pil toplandı

İLKAY GÜDER - Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) Genel Sekreteri Neslihan Bahar Boyacılar, 2018 yılı sonu itibarıyla 751 ton atık pil toplandığını, en çok atık pili bölge olarak Marmara'dan, şehir olarak ise İstanbul'dan topladıklarını bildirdi.

Boyacılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılında 730 ton olan atık pil toplama miktarlarını, 2018 yılında 751 tona çıkardıklarını ve sene başında belirledikleri hedeflerine yaklaştıklarını söyledi.

TAP'ın pil ithalatçılarının katılımıyla 2004 yılının Ağustos ayında kurulduğunu anımsatan Boyacılar, atık pillerin toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertarafına yönelik Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği (APAK) çerçevesinde çalışmalar yaptıklarını anlattı. Boyacılar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ülkede bu konuda yetkilendirilmiş tek kuruluş olduklarını belirtti.

Boyacılar, TAP'ın "atık pil toplama", "geri dönüşüm" ile "bertaraf etme" şeklinde 3 ana amacı bulunduğunu ifade ederek atık pil toplama miktarının 2007 yılında sadece 225 ton olduğuna dikkati çekti.