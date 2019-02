Geçen yıl 751 ton atık pil toplandı

Atık pil konusunda duyarlılığın her yıl arttığına işaret eden Boyacılar, bunun için eğitim ve kampanyaların kesintisiz şekilde devam ettiğini dile getirdi. Bu eğitim ve kampanyalara katılan belediye ve okul sayısının da her yıl artış gösterdiğini aktaran Boyacılar, şunları söyledi:

Her yıl olduğu gibi 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı için de Türkiye çapında tüm okullarda atık pil toplama kampanyasını 1 Ekim'de belediyelerle koordineli olarak başlattıklarını bildiren Boyacılar, "Her yıl ödüllü atık pil yarışmasına katılan şehir sayısı ve okul sayısı artıyor. Okullardan atık pili belediyeler topluyor, her il kendi içerisinde değerlendiriliyor ve her ilde en çok atık pil toplayan 3 okul tarafımızdan ödüllendiriliyor." diye konuştu.

Boyacılar, pilin doğaya bırakılması halinde çevreyi kirletebileceğine işaret ederek topladıkları tek kullanımlık atık pillerin bertaraf edilmek üzere uygun şartlarda depolandığını, şarj edilebilir pillerin ise geri dönüşüme yollandığını belirtti.

- "Piller, yeniden işlenerek birçok ürünün hammaddesi olarak kullanılır"

Pillerden kullanım süresi bittikten sonra da yararlanılabildiğine değinen Boyacılar, şunları kaydetti:

"Pillerin içerisinde geri kazanımı mümkün olan bazı değerli metaller vardır. Kullanım süresi dolan yani 'atık pil' halini alan piller, çöpe atıldığında içerdikleri metaller toprağa karışarak çevreyi kirletebilirler. Halbuki pil, geri kazanabilen bir tüketim ürünüdür. Çöp yerine atık pil kutularına attığımız piller, yeniden işlenerek çatal bıçaktan saate, cep telefonundan kaleme kadar birçok ürünün hammaddesi olarak kullanılır. Bundan dolayı geri dönüştürülebilen atıklardan olan pillerin ayrı toplanması ve geri dönüştürülmesi, ülkemiz ve geleceğimiz için çok önem arz etmektedir."