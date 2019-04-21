Geçen yıl böbreğini satılığa çıkaran adam bu kez ciğerini de satılığa çıkardı

Isparta’da yaklaşık 1 yıl önce kira borçları ve sağlığı için gerekli olan oksijen solunum cihazı ile elektrikli engelli aracı almak için üzerine astığı "Acil ihtiyaç nedeniyle böbreğimi satıyorum" yazısıyla sokakta yürüyen şahıs, bu kez ‘böbreğimi ve ciğerimi satıyorum’ yazısıyla yürüdü.

Isparta’da ev kirasını ödeyemediği ve sağlık giderlerini karşılayamadığı gerekçesiyle yaklaşık 1 yıl önce 9 bin 900 TL için böbreğini satılığa çıkaran 67 yaşındaki Hasan Demir, bu kez kent merkezinde “Acil ihtiyaç nedeniyle böbreğimi ciğerimi satıyorum” yazısıyla yürüdü. Görenlerin hayretler içinde izlediği Demir, “Kira borcum var, doğalgazım kesik. Evde üşümesin diye kızımı ablasına gönderdim. Ben tek başıma yaşıyorum” dedi.

Evde kesik olan doğalgaz nedeniyle çoğu zaman tanıdığı işletmelere giderek ısındığını belirten Demir, kendisini soğuk havada sokakta görenlerin neden böyle bir yazı astığını sorduklarını ancak çözüm olmadıklarını söyledi. Kendisinin fotoğrafını çekenlerin olduğunu ancak şu ana kadar çözüme ulaşılamadığını kaydeden Demir, 6 bin 800 lira borcu bulunduğunu söyledi. Borçlarını kapatıncaya kadar bu yazıyla dolaşacağını ifade eden Demir, “6 bin 800 lira borcum var, bu iş bitene kadar böyle dolaşacağım” dedi.

2018 yılı Mayıs ayında da böbreğinin satılık olduğuna dair yazıyla Isparta il merkezinde gezen Demir, 9 bin 900 lira, engelli aracı ve oksijen cihazına ihtiyacı olduğu için böyle bir yönteme başvurduğunu söylemişti. Demir’e çıkan haberler sonrasında yardım eli uzanmış ve Hasan Demir engelli aracı ile oksijenli solunum cihazına kavuşmuştu.