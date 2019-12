Geçen yıl bugün lapa lapa yağmıştı; aynı yer bugün çok farklı

“HER ŞEY ZAMANINDA GÜZEL"

Vatandaşların beklentisi ise kar yağışı ve hastalıkların azalması yönünde. Fevziye İspir, “Kar gelecek gibi görünmüyor. Keşke yağsa. Yağmur da yok. Barajlar boşaldı. Susuzluk olma ihtimali yüksek. Kar da hiç ufukta görünmüyor. Hastalıklar çoğaldı. Herkes hasta. Her evde üç dört tane hasta var. Karın mikropları öldürme özelliği var. Lapa lapa kar yağsa keşke. Mevsimi yaşamak lazım. Mevsimi yaşamayınca hastalıklar artıyor, tabiatın dengesi bozuluyor. Her şey zamanında güzel" dedi.

Şevkiye Battal ise “Keşke kar yağsa da hastalıklar azalsa. Torunlarım var hasta oluyor okula gidemiyorlar. 12’nci aydayız. Kar mevsimi, kar yağsa daha iyi olur. Mevsimler değişti, iklim değişti. Bu vakitlerde her zaman kar oluyordu. Kasımda her zaman yağmur yağar havalar soğurdu. Şimdi maalesef öyle bir şey yok" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)