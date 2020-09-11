Geçen yıl bulunamıyordu! Kavanoz kapağında bu yıl sıkıntı yok

Vatandaşların konserve hazırlığı tüm hızıyla sürüyor. Geçen yaz yaşanan kavanoz kapağı krizi, bu sene yerini bolluğa bıraktı. Kavanozda, kapakta sorun yok, fiyatlar da normal.

"BU SENE ÖYLE BİR SIKINTI YOK"

Züccaciyeci Erdal Karakaş, "Geçen sene her halde üretilmedi, bundan dolayı da karaborsaya düştü. Elindeki malı insanlar değerli satmaya baktı. Toptancılara gittiğimiz zaman 'yok' denecek kadar azdı. Gidiyordun toptancılara 'bir koli kapak verebilirim' diyordu. Alıyorsun 1 koliyi, cüzi miktarda kar koyup sattığın zaman bu sefer insanlar o koliyi alıp gitmeye kalkıyordu. Alıp satma peşine düşüyor insanlar. İhtiyacı olandan çok bu sefer alıp satma peşine düşüyordu. 40-30 kuruşluk kapakların fiyatları 75 kuruş, 1 liraya kadar çıkıyordu. Ama bu sene öyle bir sıkıntı yok. Bu sene normal standart kapaklar 50 kuruş, 60-70 kuruşa renkli, desenli kapaklar var. Mal bulamama, kapak olmama sıkıntısı yok. Talep var. Koronavirüsten dolayı insanlar kendi konservesini yapmak istiyor" dedi.

Kışlık hazırlığı için kavanoz ve kapak alan Rahime Yılmaz, "Şimdi daha rahat kapakları bulmak. Kavanoz ve kapakları, salça yapan ablama alıyorum" diye konuştu.

"STOKLARIMIZ GAYET İYİ"

İSTOÇ'ta toptancı olan Kadir Kılınç, "Geçen sene yaşadığımız kavanoz kapağı sıkıntısını bu sene yaşamıyoruz. Bu sene stoklarımız gayet iyi. Talepleri karşılayabiliyoruz, müşterilerimize kavanoz kapağında sıkıntı yaşatmıyoruz, stoklarımız da gayet iyi" şeklinde konuştu.

(DHA)

