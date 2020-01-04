Geçen yıl çeşitli suçlardan aranan 478 bin 133 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığınca geçen yıl ülke genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 478 bin 133 kişi yakalanırken, kayıp olduğu belirtilen 842'si çocuk olmak üzere 3 bin 5 kişi de bulundu.

Bakanlık, geçen yıl gerçekleştirilen denetim ve uygulamalara ilişkin sonuçları açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerinin katılımı ile ülke genelinde 2019 yılında, 7'si Türkiye Güven Huzur olmak üzere çok sayıda eş zamanlı uygulama gerçekleştirildiği belirtildi.

Uygulamalar sırasında yapılan kimlik sorgulamalarında 281 bin 399 kişiye adli-idari işlem yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 478 bin 133 kişi yakalandı. 34 bin 42 kişinin gözaltına alındığı uygulamalarda kaybolduğu belirtilen 842’si çocuk olmak üzere 3 bin 5 kişi bulundu.

Ülke genelindeki farklı zamanlardaki eş zamanlı uygulamalarda yapılan denetimlerde 3 milyon 111 bin 331 araca cezai işlem uygulanırken, 31 bin 997 aranan araç tespit edildiği ayrıca 192 bin 626 aracın da trafikten men edildiği belirtildi.