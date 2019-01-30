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Geçen yıl en çok hastane randevu numarası arandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 12:43 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl Eylül ayına kadar olan veriler incelendiğinde mobil hatlardan en çok hastane randevu numarası (182) tuşlandı.Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, 2018 yılında en çok aranan kısa numaralar ilgili yapılan araştırmayı inceledi.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayına kadar olan veriler incelendiğinde mobil hatlardan en çok hastane randevu numarası (182) tuşlandı.

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, 2018 yılında en çok aranan kısa numaralar ilgili yapılan araştırmayı inceledi. Kurumun Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, geçen yıl mobil hatlardan en çok hastane randevu numarası 182’nin tuşlandığı görüldü. Genel olarak bakıldığında ise hastane randevu, sıhhi imdat, elektrik arıza, polis imdat, çalışma ve sosyal güvenlik iletişim merkezi numaralarının en çok aranan kısa numaralar arasında ilk beşi oluşturduğu saptandı. Bu listenin oluşturulması için ise 3 büyük mobil hattın baz alındığı tespit edildi. Bununla birlikte söz konusu dönemde mobil hatlardan hastane randevusu almak için oluşturulan çağrı süresinin ortalama 3 dakika olduğu kaydedildi.

ITS Medya ve Ajans Press’in konuyla ilgili gerçekleştirdiği medya incelemesinde, yazılı basına yansıyan haber adetleri belli oldu. Araştırmaya konu olan geçtiğimiz yılda, hastane randevuları yazılı basında bin 686 haber sayısıyla konuşuldu. Mobil başlığında ise 59 bin 845 haber çıkışı tespit edildi. Yazılı mecralara yansıyan haberler, içeriklerine göre incelendiğinde ’hastane randevu’ başlığında çıkan haberlerde, sistemin kolaylığı ön plana çıkarken büyük şehirlerde yaşanan randevu bulma sıkıntısı ise en çok konuşulan başlıklar arasında başı çekti.

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