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Geçen yıl en çok Sabahattin Ali ve Reşat Nuri Güntekin okundu

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2019 11:19 | Son Güncelleme

Türk Kütüphaneciler Derneği, üniversite kütüphaneleri ve halk kütüphanelerinden aldığı verileri derleyerek, yılın en çok okunan/ödünç alınan kitaplarını belirledi - Kitap okuyucuları, geçen yıl kütüphanelerden en fazla Sabahattin Ali’nin "Kürk Mantolu Madonna"sı ile Reşat Nuri Güntekin’in "Çalıkuşu" adlı romanlarını ödünç aldı

MELTEM ÖZTÜRK - Kitap okuyucuları geçen yıl kütüphanelerden en fazla Sabahattin Ali’nin "Kürk Mantolu Madonna"sı ile Reşat Nuri Güntekin’in "Çalıkuşu" adlı romanlarını ödünç aldı.

Türk Kütüphaneciler Derneği, hem üniversite kütüphanelerinden hem de bin 146 halk kütüphanesinden aldığı verileri derleyerek, okuyucu istatistikleriyle yılın en çok okunan/ödünç alınan kitaplarını tespit etti.

Derneğin verilerine göre, 2018 yılında kütüphanelerden, yetişkin edebiyatında en çok Sabahattin Ali’nin Kürk Mantolu Madonna ve Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu romanları ödünç alındı.

Çocuk edebiyatında ise Adam Blade'nin Canavar Peşinde ve Jeff Kinney'in Saftirik Greg'in Günlüğü en çok tercih edilen kitap oldu.

Üniversite öğrencileri Kürk Mantolu Madonna'yı, halk kütüphanesi kullanıcıları ise Çalıkuşu'nu ödünç aldı.

Türk Kütüphaneciler Derneği, 25-31 Mart 2019 tarihleri arasında kutlanacak Kütüphane Haftası kapsamında bu kitapların yayınevlerine birer plaket verecek.

-"Gerçek okuruna ulaşmış kitap..."

Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı Ali Fuat Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak 5 yıldır kütüphanelerden aldıkları okuyucu istatistikleriyle, yılın en çok okunan/ödünç alınan kitaplarını tespit ettiklerini söyledi.

Kütüphanelerden kitapların, özellikle de edebi eserlerin, gerçek okurlar tarafından okunmak için alındığını vurgulayan Kartal, "Oysa bir kitapçıdan okuyacağım ya da evde bulunsun diye aldığımız birçok kitabı okumayız. Bu bağlamda kütüphanelerde en çok okunan kitap gerçek okuruna ulaşmış kitap demektir." değerlendirmesinde bulundu.

-"Kütüphaneler, kavram ve içerik olarak değişime uğradı"

Bu yıl Kütüphaneler Haftasının 55'incisinin kutlanacağını anımsatan Kartal, temanın, “Değişen Toplum, Dönüşen Kütüphaneler” olduğunu ifade etti.

Kartal, "Hafta boyunca; toplumsal değişimin kaçınılmaz olarak yaşandığı günümüzde daha iyi bir toplum kurulması yönündeki ideali temel alan düşüncelerin tartışılacağı bir hafta olmasını amaçlıyoruz." dedi.

Kütüphanenin sadece, kitapların toplanıp korunduğu, düzenlendiği ya da okunduğu yer olmaktan çıkarak bugünkü erginliğini kazanmasının uzun bir süreç aldığını belirten Kartal, bilgi çağı olarak da adlandırılan 21. yüzyılda, değişimin etkisinin her alanda olduğu gibi kütüphanelerde de kendisini gösterdiğini söyledi.

Kartal, kütüphanelerin bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkisiyle gerek kavram gerekse içerik olarak değişime uğradığına işaret etti.

Ali Fuat Kartal, derneğin 2012'de başlattığı ve geleneksel olarak her yıl Kütüphane Haftası kapsamında tekrarladığı “81 İlde Kitap Okuyoruz” etkinliğinin bu sene 8'incisinin tüm yurtta 27 Mart'ta 12.30-13.00 saatleri arasında yapılacağını bildirdi.

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