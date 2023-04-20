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Geçen yıl kurulmuştu! Bayramda yola çıkacaklar dikkat: 'Hız koridoru' tam mesai yapacak

20.04.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayramda şehirlerarası yollarda meydana gelebilecek trafik kazalarında can kayıpları ve ağır yaralanmaların önüne geçilmesi amacıyla ekipler tam mesai yapacak. Aydın’da geçtiğimiz ay kurulumu tamamlanan ve hizmete giren hız koridoru uygulaması bayramda ilk yoğun mesaisine başlayacak.

Geçen yıl kurulmuştu! Bayramda yola çıkacaklar dikkat: 'Hız koridoru' tam mesai yapacak

Şehirlerarası yollarda meydana gelen trafik kazalarındaki can kayıpları ve ağır yaralanmaların önüne geçilmesi amacıyla hayata geçirilen Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ile çalışan hız koridorları bayram sürecinde de tam mesai yapacak.

BAYRAMDA İLK YOĞUN MESAİ

Geçtiğimiz ay Aydın’da da kurulumu tamamlanan ve hizmete giren EDS Hız Koridoru Uygulaması, bayramda ilk yoğun mesaisine başlayacak.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde Plaka Tanıma Sistemi (PTS) destekli hız koridorları, Efeler-Kuyucak, Kuyucak-Buharkent, Buharkent-Denizli Beylerbeyi, Buharkent-Denizli Buldan, Efeler-İncirliova, Efeler-Yatağan güzergahlarında kullanılırken, sürücülerin hız sınırı levhalarına uymaları sağlanacak.

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BELİRLENEN SÜRELERİN ALTINDA GEÇİŞ YAPANLAR...

Yapılan ölçümlerin ardından belirlenen sürelerin altında geçiş yaparak yüzde 10 ve üzerinde hız aşımı yaptığı tespit edilen sürücülere idari para cezası uygulanacak.

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Aydın trafik bayram

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