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Geçen yıl özel okullarda 1 milyon 350 bin öğrenci eğitim aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 13:44 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan 2018 Yılı İdari Faaliyet Raporu'na göre, 2017-2018 eğitim öğretim yılında özel okullarda eğitim alan öğrenci sayısı 1 milyon 350 bin 698 oldu - Açılan 2 bin 170 yeni okul ile toplam sayı 11 bin 382'ye ulaştı

SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine göre, 2017-2018 eğitim öğretim yılında, özel okullarda 1 milyon 350 bin 698 öğrenci eğitim aldı.

AA muhabirinin Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığınca hazırlanan, "Milli Eğitim Bakanlığı 2018 Yılı İdari Faaliyet Raporu"ndan derlediği bilgilere göre, 2017-2018 eğitim öğretim yılında açılan 2 bin 170 yeni okul ile okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim (lise) kademesinde toplam 11 bin 382 özel okul, Bakanlığa bağlı olarak eğitim faaliyeti yürüttü.

Özel öğretimin payının artırılması kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, söz konusu dönemde özel okul öncesi eğitim kurumlarında 147 bin 765, özel ilkokullarda 303 bin 868, özel ortaokullarda 335 bin 953 ve özel ortaöğretim (lise) kurumlarında 563 bin 112 olmak üzere, tüm eğitim kademelerindeki özel okullarda toplam 1 milyon 350 bin 698 öğrenci eğitim gördü.

Bakanlığın verilerine göre özel öğretimde en yüksek payı okul öncesi kurumlar aldı. Bu çerçevede, okul öncesi eğitimde özel öğretimin payı yüzde 15,70 oldu.

Bunun yanında, özel öğretimin ilkokul eğitiminde payı yüzde 4,60; ortaokulda yüzde 6; lisede ise yüzde 13 olarak gerçekleşti.

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Faaliyet Raporu meb Milli eğitim Bakanlığı

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