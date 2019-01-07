Geçen yıl Türkiye'den 1020 kişi 'beyin göçü' için Hollanda'ya başvurdu

Türkiye'den ayrılmak isteyen akademisyenler ve diğer yüksek eğitimlilerin, "ülkedeki özgürlük eksikliğinden" şikâyet etikleri belirtiliyor.

Hollanda Televizyonu'nda (NOS) yayınlanan "Nieuwsuur" (Haber Saati) adlı programın yaptığı araştırmaya göre, beyin göçü yoluyla Türkiye'den gelen yüksek eğitimli kişilerin sayısında ciddi artış var.

IND tarafından verilen rakamlara göre, 2016 yılında Türkiye'den 540 kişi beyin göçü kapsamında Hollanda'ya gelirken, 2017'de bu sayı 780'e çıktı. 2018'in ilk 11 ayında ise, Türkiye'den bin 20 yüksek eğitimli, Hollanda'ya iş başvurusu yaptı.

Niuewsuur'e konuşan Ahmet Hallaçeli de, bunlardan biri. Geçen yıl Mart ayından bu yana Hollanda'da bulunan Hallaçeli Türkiye'de en iyi üniversitelerden birinde Kimya eğitim almış.

Hollanda'daki Eindhoven Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Hallaçeli, "Türkiye'de bir çok akademisyenin görevden alındığını ya da tutuklandığını" söylüyor. Bilim insanı olmak istediğini söyleyen Ahmet Hallaçeli, "Bilim yapmak için kafanızın özgür olması lazım ancak Türkiye'de bu mümkün değil" diyor.