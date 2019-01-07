HABER

Geçen yıl Türkiye'den 1020 kişi 'beyin göçü' için Hollanda'ya başvurdu

07.01.2019 17:03 | Son Güncelleme

Hollanda Göç ve Vatandaşlık Kurumu (IND) verilerine göre, geçen yılın 11 aylık bölümünde Türkiye'den toplam 1020 akademisyen ve yüksek eğitimli kişi "beyin göçü" için Hollanda'ya başvuru yaptı.

Geçen yıl Türkiye'den 1020 kişi 'beyin göçü' için Hollanda'ya başvurdu

Türkiye'den ayrılmak isteyen akademisyenler ve diğer yüksek eğitimlilerin, "ülkedeki özgürlük eksikliğinden" şikâyet etikleri belirtiliyor.

Hollanda Televizyonu'nda (NOS) yayınlanan "Nieuwsuur" (Haber Saati) adlı programın yaptığı araştırmaya göre, beyin göçü yoluyla Türkiye'den gelen yüksek eğitimli kişilerin sayısında ciddi artış var.

IND tarafından verilen rakamlara göre, 2016 yılında Türkiye'den 540 kişi beyin göçü kapsamında Hollanda'ya gelirken, 2017'de bu sayı 780'e çıktı. 2018'in ilk 11 ayında ise, Türkiye'den bin 20 yüksek eğitimli, Hollanda'ya iş başvurusu yaptı.

Niuewsuur'e konuşan Ahmet Hallaçeli de, bunlardan biri. Geçen yıl Mart ayından bu yana Hollanda'da bulunan Hallaçeli Türkiye'de en iyi üniversitelerden birinde Kimya eğitim almış.

Hollanda'daki Eindhoven Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Hallaçeli, "Türkiye'de bir çok akademisyenin görevden alındığını ya da tutuklandığını" söylüyor. Bilim insanı olmak istediğini söyleyen Ahmet Hallaçeli, "Bilim yapmak için kafanızın özgür olması lazım ancak Türkiye'de bu mümkün değil" diyor.

Akademisyenlerin 'tutuklandığı' iddialarına ilişkin Aralık ayında BBC HardTalk'a konuşan Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı Gülnur Aybet, "Bazı akademisyenler terörü öven bir imza kampasına destek verdikleri için gözaltına alındılar, tutuklandılar ya da işlerinden oldular" demişti.

Nieuwsuur adlı televizyon programına konuşan Amsterdam Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmak için 2016 yılında Hollanda'ya gelen Şölen Aydın da, "Türkiye'deki politik ve ekonomik durum nedeniyle" Hollanda'da yaşamayı tercih eden isimlerden.

Aydın, Türkiye'deki mevcut durumun kısa vadede değişeceğine inanmıyor. Bu nedenle Hollanda'da bir hayat kurmak istiyor. Marketing alanında iş bulmuş ve 5 yıllık sözleşme imsalamış. Eşi Erdal da Hollanda'ya gelmiş.

Düzenli olarak Türkiye'ye gidip helen Erdal, orada kendisini rahat hissetmediğini, hükümeti eleştiren birçok kişinin tutuklandığını söylüyor.

Türkiye'den yurtdışına giden resmi göçmen sayısı, 2016 yılında 69 bin 326 olarak belirlenirken, geçen yıl bu sayı 253 bin 640'a ulaşmış.

Rapora göre 'Gülen yapılanması destekçileri' de yoğun biçimde Hollanda'ya sığınma başvurusu yapıyor.

IND'nin açıkladığı rakamlara göre, 2016 yılında Türkiye'den 235 kişi Hollanda'ya sığınma başvurusu yaparken, 2017'de bu sayı 481'e ulaştı.

Geçen yılın ilk 11 ayında ise, 'çoğunluğu Gülen yapılanması taraftarı' 1080 kişi Hollanda'ya iltica talebinde bulundu.

PARTNERMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntülerMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntüler
Palu ailesi kimdir, neden Türkiye'nin gündemine oturdu?Palu ailesi kimdir, neden Türkiye'nin gündemine oturdu?
Tayland S.Arabistan'dan kaçan kadını geri göndermeyecekTayland S.Arabistan'dan kaçan kadını geri göndermeyecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hollanda Türkiye beyin göçü Hollanda göç ve vatandaşlık kurumu

En Çok Okunan Haberler

Eltiler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Eltiler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

7 parti seçime HDP ile girme kararı aldı

7 parti seçime HDP ile girme kararı aldı

Bu görüntüler büyük tartışma yaratacak! 'İlk kez gördük'

Bu görüntüler büyük tartışma yaratacak! 'İlk kez gördük'

Çalışanlar dikkat! 6 bin liraya yükseldi

Çalışanlar dikkat! 6 bin liraya yükseldi

Dans ederken resmen taciz etti!

Dans ederken resmen taciz etti!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Eşinin telefonunda ilişkiye girdiği videoyu görünce...

Eşinin telefonunda ilişkiye girdiği videoyu görünce...

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak açıklama!

Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak açıklama!

O Ses'in yarışmacısı sevgilisini boğdu!

O Ses'in yarışmacısı sevgilisini boğdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Önce eleştirdi, sonra ABD'ye kaçtı!

Önce eleştirdi, sonra ABD'ye kaçtı!

O ülke şokta! Asker yönetime el koydu

Ülke şokta! Asker yönetime el koydu

Suudi Arabistan Büyükelçiliği bu kez genç kızı alıkoydu

Suudi Arabistan Büyükelçiliği bu kez genç kızı alıkoydu

Times: Türkiye'nin işgalinden korkan Kürtler Esad'a yöneldi

Times: Türkiye'nin işgalinden korkan Kürtler Esad'a yöneldi

Trump haberi böyle duyurdu: Öldürdük!

Paylaşımı sosyal medyada olay oldu: Öldürdük!

Suudi Arabistan Büyükelçiliği Bangkok havalimanında genç kızı alıkoydu

Suudilerden yeni skandal! Havalimanından zorla götürdüler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.