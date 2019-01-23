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"Geçen yıl yüzde 18 istihdam artışı gerçekleştirdik"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 14:05 | Son Güncelleme

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya: - "Türkiye genelinde 2017 yılında 1 milyon 57 bin 249 kişiyi istihdam etmiştik. Bu rakamı 1 milyon 247 bine çıkardık. Yani bir önceki yıla göre yüzde 18'lik istihdam artışı gerçekleştirdik"

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "Türkiye genelinde 2017 yılında 1 milyon 57 bin 249 kişiyi istihdam etmiştik. Bu rakamı 1 milyon 247 bine çıkardık. Yani bir önceki yıla göre yüzde 18'lik istihdam artışı gerçekleştirdik." dedi.

Uzunkaya, Kırıkkale Valiliği'nde düzenlenen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kurum olarak her gün yeni başarılar elde etmek mecburiyetinde olduklarını ifade etti.

İşsizlik konusunda alınması gereken çok uzun bir mesafe, istihdam için atılacak çok büyük adımlar olduğunu dile getiren Uzunkaya, buna rağmen son 15 yılda tüm meselelerde olduğu gibi istihdamda da büyük mesafe katedildiğini söyledi.

"İŞKUR, 24 bin 482'den 1 milyon 247 binlere varan bir istihdam oluşturdu." diyen Uzunkaya, şöyle devam etti:

"Kırıkkale ölçeğinde bakıldığı zaman 2002 yılında İŞKUR sadece 55 insanımızın istihdamına aracılık yapan bir kurum konumunda. 2018'e gelindiğinde ise bu rakamın 6 bin 302'ye çıktığını görüyoruz. Türkiye genelinde ise 2017'de 1 milyon 57 bin 249 kişiyi istihdam etmiştik. Bu rakamı 1 milyon 247 bine çıkardık. Yani bir önceki yıla göre yüzde 18'lik bir istihdam artışı gerçekleştirdik."

Uzunkaya, bu gibi başarıların hep birlikte çalışıldığı zaman elde edildiğini, daha büyük başarılar için daha fazla birliğe ve çalışmaya ihtiyaç olduğunu ifade etti. Vali Yunus Sezer de "Firmalarda nitelikli eleman ihtiyacı çok fazla. Bu nitelikli elemanlarla firmaları buluşturma konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Kırıkkale'de muhakkak işsizlik konusunda İŞKUR güzel çalışmalar yapıyor ama bunu daha da ileriye taşımamız gerekiyor. Çünkü böyle bir potansiyelimiz var." dedi.

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İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya kırıkkale Vali Yunus Sezer

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