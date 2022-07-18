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Geçen yıldan bugüne yaptıkları son 12 seçim anketini kıyasladı! Büyük değişim var...

18.07.2022 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MAK Danışmanlık, Haziran 2021’den Haziran 2022’ye kadar yaptığı 12 seçim anketinin sonuçlarının karşılaştırdığı dikkat çeken bir grafiği yayınladı. Anket sonuçlarına CHP ve İYİ Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı oyunu yüzde 42’den 51’e çıkarmayı başarırken AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakının oyu yüzde 42’den 34’e geriledi.

Geçen yıldan bugüne yaptıkları son 12 seçim anketini kıyasladı! Büyük değişim var...

Seçim sonuçlarına yönelik yapılan anketler kamuoyunda merak edilmeye devam ederken MAK Danışmanlık yaptığı son 12 ankete ilişkin çok konuşulacak bir grafik yayınladı. Haziran 2021’den bu yana yapılan anketlerde Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’ndaki oy değişimi dikkat çekti.

MAK Danışmanlık Araştırma, Haziran 2021 ila Haziran 2022 arasında yaptığı 12 ayrı araştırmanın sonuçlarını karşılaştırdı. Geçen yıl sadece 0.3 puan önde olan Cumhur İttifakı, 1 yıl sonra 17 puan geriye düştü.

DÜŞÜŞ DÜZENLİ OLARAK DEVAM ETTİ

Haziran 2021 anketinde Millet İttifakı yüzde 42.4 iken Cumhur İttifakı yüzde 42.7 idi. Ağustos ayında Millet İttifakı 44.5'e çıkarken, Cumhur'un oyu 41.5'e geriledi. Sonraki aylarda aynı düşüş sürdü: 44.9-40, 46-39.6, 45.5-40.1, 46.8-39.1, 47.6-37.5, 48.5-37.5, 49.5-36.4, 50.2-34.9 ve 51,3-34.1.

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“İYİ PARTİ’YE CİDDİ BİR OY AKIŞI VAR”

Sözcü gazetesine konuşan MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, anketlerdeki değişimle ilgili şu ifadeleri kullandı: “Son bir yıl içinde Cumhur İttifakı'nın bileşenleri Ak Parti ve MHP'de hemen her ay düzenli bir oy düşüşü yaşanırken, Millet İttifakı'nın bileşenlerinde de sistematik oy artışı dikkat çekiyor. Zira; seçmen davranışı incelendiğinde ittifaklar arası geçirgenliğin yüksek olduğu bir dönemdeyiz. AK Parti ve MHP tabanında özellikle İYİ Parti'ye ciddi oy akışı yanında AK Parti'den DEVA, Gelecek, BTP, Zafer Partisi'ne de oy geçirgenliği çok yüksek. Millet İttifakı'nın havuzuna su taşıyan kanallar açık, Cumhur İttifakı'nın girişi kapalı. Geçmişte Ak Parti'den MHP'ye olan oy geçirgenliği bitmiş durumda. Oy transferi Millet İttifakı'na doğru.”

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