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"Gecenin Gölgeleri" sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 12:33 | Son Güncelleme

Ressam Erkan Yaprakkıran'ın altıncı kişisel sergisi, F Sanat Galeri'nde sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Ressam Erkan Yaprakkıran'ın hazırladığı altıncı kişisel sergisi "Gecenin Gölgeleri" açıldı.

F Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşan sergiye ilişkin AA muhabirine bilgi veren Yaprakkıran, sergide yaklaşık 25 eserinin yer aldığını söyledi.

Eserleri yaşadığı şeylerden yola çıkarak hazırladığını ifade eden Yaprakkıran, "Serginin ismi Gecenin Gölgeleri de resimleri gece üretmemle ya da geceleri kendimle baş başa kalmamla alakalı." dedi.

Yaprakkıran, tuvallerinde genellikle form biçimi olarak dolunay temasını kullandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Dolunayın da etkisiyle hazırlanılan bir sergi aslında. Dolunayın pozitif ve negatif psikolojik etkileriyle çıkışlı. Zaten bazı işlerin de ismi 'Kanlı Ay', 'Gece Yalanları' gibi. İşlerimin ismini de özenle seçiyorum. Çünkü onların hepsi bir bütün."

Ressam Yaprakkıran, 5 aydır sergiye hazırlandığını belirterek, daha önce yaptığı ve aynı düşünceyle ürettiği işlere de bu sergide yer verdiğimi aktardı.

Sergi, 24 Kasım'a kadar görülebilecek.

- Erkan Yaprakkıran kimdir?

Yaprakkıran, 1980 yılında İstanbul'da doğdu. 2001-2005 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun olan Yaprakkıran, Halil Akdeniz Atölyesi'nde eğitim gördü.

Işık Üniversitesi Sanat Kuramı ve Eleştiri Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlayan sanatçı, çalışmalarını İstanbul'daki atölyesinde devam ettiriyor.

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Erkan Yaprakkıran Gecenin Gölgeleri

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