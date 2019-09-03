HABER

Gecenin karanlığında ateşe verip kaçtılar

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 20:19 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesine tarlalık alanda kimliği belirsiz kişi veya kişiler bir motosikleti ateşe verip kayıplara karıştı.Alınan bilgilere göre, Alanyurt bölgesindeki tarlalık alanda kimliği belirlenemeyen 4 şahıs iddiaya göre elleriyle götürdükleri bir motosikleti gece karanlığında ateşe verip kayıplara karıştı.

Gecenin karanlığında ateşe verip kaçtılar

Bursa’nın İnegöl ilçesine tarlalık alanda kimliği belirsiz kişi veya kişiler bir motosikleti ateşe verip kayıplara karıştı.
Alınan bilgilere göre, Alanyurt bölgesindeki tarlalık alanda kimliği belirlenemeyen 4 şahıs iddiaya göre elleriyle götürdükleri bir motosikleti gece karanlığında ateşe verip kayıplara karıştı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar daha sonra patlama sesleriyle büyük korku yaşadılar. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yanan motosiklete müdahale ederek söndürdü. Emniyet ekipleri olay yerinde motosiklet üzerinde çalıntı olup olmadığı belirlemek için çalışma yaptı. Polis ekipleri tarlalık alanda şahısları aradı ancak kimseye rastlanmadı. Motosikletten geriye demir yığını kalırken ekipler detaylı incelemek için yanan motosikleti çekici yardımıyla otoparka çektirdi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Gecenin karanlığında ateşe verip kaçtılar

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Yıkım yapan işçi ölümden döndüYıkım yapan işçi ölümden döndü
Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdıKız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Artık bu kız nasıl 15 yazamayacaksınız'

'Artık bu kız nasıl 15 yazamayacaksınız'

Rus savaş uçağı düştü!

Rus savaş uçağı düştü!

Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Seni pejmürde ederiz!

Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Seni pejmürde ederiz!

AK Parti milletvekili Lütfi Elvan'dan 'istifa' açıklaması

AK Parti milletvekili Lütfi Elvan'dan 'istifa' açıklaması

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Diyarbakır'da HDP önünde oturma eylemi

Diyarbakır'da HDP önünde oturma eylemi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin kanını donduran cinayette gelişme: Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.