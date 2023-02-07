Gecenin karanlığında kahreden anlar! Enkaz altından gelen feryatlar yürekleri parçaladı: "Teyze de bağırıyor yukarıda"

Biri 7.7, diğeri 7.6 büyüklüğünde iki deprem Türkiye tarihinde görülen en büyük acılardan birine yol açtı. AFAD'dan bu sabaha karşı yapılan açıklamada can kaybının 2921'e yükseldiği, 15 bin 834 kişinin yaralandığı duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam 7 günlük milli yas ilan etti. Bu sırada enkazda, göçük altında kalan pek çok insan bulunuyor. Bir yandan umutlu bekleyiş ve çalışmalar sürerken enkaz noktalarında yaşananlar yürekleri burkuyor.

Hatay, Antakya'da enkaz çalışmaları sırasında kameraya yürek burkan görüntüler ve sesler yansıdı. Vatandaşların yıkılan bir yapının enkazı çevresinde, enkaz altında kalan insanları arayıp kurtarmaya çalıştığı görüldü.

Vatandaşlar enkazda 3 tane çocuğun olduğunu belirtirken "Teyze de bağırıyor yukarıda" dendi.

Enkaz altında kalan insanlar olduğu belirtilirken işitilen feryat ve inlemeler yürekleri burktu.

(DHA)

