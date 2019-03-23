HABER

Gecenin karanlığını aydınlatan alevler 2 katlı evi küle çevirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2019 21:50 | Son Güncelleme

Denizli’de meydana gelen olayda 2 katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Denizli’de meydana gelen olayda 2 katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Gecenin karanlığını aydınlatan yangında itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için uzun uğraşlar verdi.

Yangın, Sarayköy ilçesi Hasköy Mahallesi’nde meydana geldi. İsmail Heybeli’ye ait 2 katlı ahşap evden dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Çok sayıda itfaiye aracı ve personelle müdahale edilen yangında alevler yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınabildi. İtfaiye ekipleri gecenin karanlığını aydınlatan alevleri söndürmek için zamanla yarıştı. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, yangının ilk yapılan tespitlere göre elektrik kontağından çıkmış olabileceği belirtildi.

Ölen ya da yaralanın olmadığı yangın ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

PARTNERÜnlü şarkıcı cinsiyet değiştirmeyi düşünüyor!Ünlü şarkıcı cinsiyet değiştirmeyi düşünüyor!
Van’da bir markete molotoflu ve ses bombalı saldırıVan’da bir markete molotoflu ve ses bombalı saldırı
Freni boşalan traktörün altında kalarak öldüFreni boşalan traktörün altında kalarak öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gündemi sarsacak iddia: Trump imzayı atıyor!

Gündemi sarsacak iddia: Trump imzayı atıyor!

Devlet Bahçeli'den Mansur Yavaş'a sert sözler

Devlet Bahçeli'den Mansur Yavaş'a sert sözler

Diriliş Ertuğrul dizisi ne zaman final yapıyor?

Diriliş Ertuğrul dizisi ne zaman final yapıyor?

Beşiktaş'tan yeni teknik direktör açıklaması

Beşiktaş'tan yeni teknik direktör açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Yozgat'ta Ümit Boyraz'ın vahşice öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4 gözaltı

Korkunç olayda yeni gelişme! Cesedini preslemişler...

Tanık odasında tacizde bulunmakla suçlanan polisle ilgili flaş gelişme

Tanık odasında tacizle suçlanıyordu! Flaş gelişme...

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü itfaiye kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.