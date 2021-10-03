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Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı

03.10.2021 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağanak yağışın aralıklı etkili olduğu Bayburt ve Erzincan’da gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı.

Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı

Havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olduğu; Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan’da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur etkili oldu.

Bayburt’ta aralıklı devam eden sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler birçok vatandaşı endişelendirse de seyir zevki yüksek görüntüler ortaya çıkardı.

GÖKYÜZÜNÜ VE GECEYİ AYDINLATTI

Gök gürültüsü ile birlikte peş peşe çakan şimşekler şehrin hemen her noktasından görülürken gökyüzünü ve geceyi aydınlattı. Görsel şöleni kaydetmek isteyen vatandaşlar da çektikleri video ve fotoğraflarla güzel kareler yakaladı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan Bayburt
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