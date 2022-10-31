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Gecenin Ucunda dizisindeki 'ölüm terapisi' sahnesi olay oldu! Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu canlı canlı mezara girdi

31.10.2022 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'de yayınlanan Gecenin Ucunda dizisindeki 'ölüm terapisi' sahnesi olay oldu. Dizide Işık ailesi canlı canlı mezara girip ölüm deneyimi yaşadı. Dizinin başrol oyuncuları Neslihan Atagül Doğulu ile Kadir Doğulu'nun da özel hayatlarında da bunu deneyimledikleri öne sürüldü.

Gecenin Ucunda dizisindeki 'ölüm terapisi' sahnesi olay oldu! Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu canlı canlı mezara girdi

Sezonun yeni dizilerinden olan ve Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlanan ‘Gecenin Ucunda' dizisindeki bir sahne sosyal medyada gündem oldu. Özge Özder'in bir şifacı olan Sara'yı canlandırdığı sahnede, Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Tuba Ünsal, Sarp Levendoğlu'nun canlandırdığı karakterler canlı canlı mezara girdi.

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CANLI CANLI MEZARA GİRDİLER

'Ölüm terapisi' adı verilen sahnede Işık ailesinin fertleri, mezarda ölüm deneyimi yaşadı ve kendi cenazelerini hayal etti.

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İzleyenleri derinden etkileyen sahneyle ilgili bir iddia da ortaya atıldı.

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GERÇEK HAYATTA DA DENEYİMİ YAŞADILAR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çiftinin kendi özel hayatlarında da bunu deneyimledi. Manevi anlamda farklı bir hayat yaşama kararı alan ünlü çiftin, tıpkı dizideki gibi canlı canlı mezara girdiği konuşuluyor.

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Mezar sahnesinin ünlü karı kocanın isteğiyle mi dizinin senaryosuna eklendiği merak konusu oldu.

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Ancak dizinin senaristleri Emre Özdür ile Başar Başaran’ın sahneyi kendilerinin kaleme aldığı, durumun bir tesadüften ibaret olduğu belirtildi.

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Gecenin Ucunda dizisinde Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesi konu alınıyor.

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