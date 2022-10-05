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Gecenin Ucunda Macide kimdir, kaç yaşında? Gecenin Ucunda’nın Macide’si Neslihan Atagül güzelliğini Rus annesinden almış

05.10.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gecenin Ucunda dizisi karakterlerinden olan Macide merak edilen isimlerden biri oldu. Dizide Macide karakterine sevilen isim Neslihan Atagül hayat verecek. Atagül eşi Kadir Doğulu ile başrolü paylaşıyor. Güzel oyuncunun annesi ile benzerliği sosyal medyada gündem oldu. Peki, Gecenin Ucunda’nın Macide’si Neslihan Atagül kimdir, kaç yaşında?

Gecenin Ucunda Macide kimdir, kaç yaşında? Gecenin Ucunda’nın Macide’si Neslihan Atagül güzelliğini Rus annesinden almış

Neslihan Atagül yeni dizisi Gecenin Ucunda ile ekranlara geri döndü. Sevilen isim dizide Macide karakterine hayat veriyor. Neslihan Atagül’ün annesi ile benzerliği gündemde yer alıyor. Atagül’ün annesinin Rus kökenli olduğu biliniyor.

NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR?

Gecenin Ucunda dizisinde Macide karakterine hayat veren Neslihan Atagül 20 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Neslihan Atagül'ün annesi Rus, babası Çerkes kökenlidir. Ekranda ilk kez yer aldığı Yaprak Dökümü dizisi sonrasında 2006 senesinde İlk Aşk filminde oynayan Neslihan Atagül, bu film ile Altın Koza Film Festivali'nde 'Umut Veren Genç Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülmüştür.
Sonrasında 18 Kasım 2011 tarihinde Atv'de yayına başlayan, senaristliğini ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı ilk dizi çalışması olan 'Hayat Devam Ediyor' adlı dizide, Fikret Kuşkan, Menderes Samancılar gibi usta oyuncular ile rol almıştır. Atagül, ayrıca 2012 yılında otobüslerin uğradığı bir mola yerinde çalışan iki gencin öyküsünü anlatan Araf filminde Zehra rolüne hayat vermiştir.
2013 senesinde Peyami Safa'nın Fatih Harbiye romanından uyarlanan Fatih Harbiye adlı televizyon dizisinde oynamıştır.
Yetenekli oyuncu, 2015 senesinde senaryosunu Levent Kazak'ın yazdığı, yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un yaptığı 'Senden Bana Kalan' adlı sinema filminde Ekin Koç ile başrolü paylaşmıştır.
Ekim 2015 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan Kara Sevda adlı dizide rol almış ve 2016 yılında Pantene markasının reklam yüzü olmuştur.
Ünlü oyuncu, oyunculuk kariyeri boyunca Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu', Akademi Ödülü de dahil olmak üzere, performansları için çok sayıda ödül ve başarı kazanmıştır.
Neslihan Atagül 2016 yılında oyuncu Kadir Doğulu ile dünyaevine girmiştir.

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GÜZELLİĞİNİ ANNESİNDEN ALMIŞ

Kendisi gibi oyuncu Kadir Doğulu ile mutlu bir yaşam sürdüren Neslihan Atagül'ün annesinin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Atagül'ün annesine olan benzerliği takipçilerini şaşırttı.

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