Gecenin Ucunda'nın yıldızı Neslihan Atagül göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı! Ünlü isimler yorum yağdırdı

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Neslihan Atagül, siyahlar içindeki pozlarıyla takipçilerini büyüledi.

Bestemsu Özdemir, Didem Soydan, Tuba Ünsal gibi isimler, Neslihan Atagül'ün paylaşımına alev emojili yorumlar yağdırdı.

Sefirin Kızı dizisinden ayrılarak sevenlerini üzen Neslihan Atagül, şimdilerde Gecenin Ucunda dizisinde 'Macide' karakterine hayat veriyor.

Yaprak Dökümü'nde başlayan oyunculuk kariyerini Fatih Harbiye, Kara Sevda gibi yapımlarla taçlandıran güzel oyuncu, meslektaşı Kadir Doğulu ile yaptığı evlilikle de adından söz ettiriyor.

Rus bir anne ve Türk bir babanın kızı olan Neslihan Atagül, doğal güzelliğiyle beğeni topluyor.



