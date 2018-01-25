Gecenin yıldızı oldu

Son Güncelleme 9 saat önce MAGAZİN HABERLERİ | 25.01.2018 10:55 |9 saat önce

Ali Atay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu “Ölümlü Dünya”nın galası önceki akşam Etiler Alkent Wings Cinecity Sinemaları’nda yapıldı.

Galaya filmin oyuncularının yanı sıra sanat dünyasının ünlü isimleri de katıldı.

Gecenin yıldızı oldu

1 / 18 Başrollerini Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit ve Meltem Kaptan’ın paylaştığı “Ölümlü Dünya” için önceki akşam gala düzenlendi. Tüm oyuncuların hazır bulunduğu galaya katılan ünlü isimler arasında Ali Sunal, Aylin Kontente, Hazal Kaya, Can Bonomo, Emre Karayel de vardı. Geceye sevgilisi Hazal Kaya ile katılan Ali Atay, “Çok heyecanlıyım, çok acayip bir film olduğunu düşünüyorum. İyi sonuç alacağımıza inanıyorum” dedi. Yönetmenliği sevdiğini belirten Atay, “Yönetmen koltuğunda oturmayı sevdim, kendi dünyanı kuruyorsun. Oyunculuk ve müzikten de vazgeçmedim. Artık canım ne isterse onu yapacağım” dedi.

2 / 18 2’NCİ “G.O.R.A”. OLDU Galaya katılanlar arasında yer alan ünlü yönetmen Ömer Faruk Sorak da filme övgüler yağdırdı. Cem Yılmaz’ın gişe rekortmeni filmi “G.O.R.A”da imzası bulunan Sorak, “Mizah anlayışına, sinematografisine, oyunculuklarına, her şeyine hayran oldum. Yeni bir film daha kazandık. 2’nci ‘G.O.R.A.’ oldu diyebilirim” diye konuştu.

3 / 18 Ali’den kötü bir şey çıkmaz Filmin başrol oyuncularından Ahmet Mümtaz Taylan “Ben filmi henüz izlemedim. Ama Ali’den kötü bir şey çıkmaz, nitelikli olarak gülme garantili bir iş olduğunu söyleyebilirim” dedi.

4 / 18 “İçerde” dizisiyle adını duyuran Damla Colbay, derin göğüs dekoltesiyle gecenin en dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.

5 / 18 Damla Colbay

6 / 18 Bütçesi yetersedüşünürüm“Arif v 216” filminde rol alan Ozan Güven, gala gecesine yalnız katıldı. Oyuncu, “Ali Atay’ın filminde rol alır mısınız” sorusuna esprili yanıt verdi: “Ali bir şey teklif eder. Bütçesi yeterse, ben de düşünürüm.”

7 / 18 Can Bonomo ve Öykü Karayel, galaya el ele geldi. Ünlü çift nişanlandıkları iddiaları sorulunca gülümsemekle yetindi.

8 / 18 Sarp Apak filmi izlemeye eşi Bengisu Apak’la birlikte geldi.

9 / 18 Ali Sunal, gala sonrası “Çok değişik bir deneme olmuş. Bu tarz filmlere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum” dedi.

10 / 18 Uraz Kaygılaroğlu ve eşi Melis Kaygılaroğlu

11 / 18 Alper Kul - Aylin Kontente

12 / 18 Sinan Çetin, galaya eşi Rebekka Haas ile katıldı.

13 / 18 İrem Sak

14 / 18 Özgür Çevik

15 / 18 Emre Karayel

16 / 18 Erdem Yener

17 / 18 Meric Aral