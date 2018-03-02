Gecenin yıldızı oldu! Bir de altını görün!

Ahmet Kural-Murat Cemcir ikilisinin Saadet Işıl Aksoy’la birlikte kamera karşısına geçtiği “Ailecek Şaşkınız” bugün vizyona giriyor. Filmin galası önceki akşam yapıldı, gösterime çok sayıda ünlü isim katıldı.

Saadet Işıl Aksoy büyüledi

1 / 24 Ahmet Kural-Murat Cemcir ikilisinin Saadet Işıl Aksoy’la birlikte kamera karşısına geçtiği “Ailecek Şaşkınız” bugün vizyona giriyor. Filmin galası önceki akşam yapıldı, gösterime çok sayıda ünlü isim katıldı.

2 / 24 Selçuk Aydemir’in yazıp yönettiği “Ailecek Şaşkınız”ın galası önceki akşam İstinye Park’ta yapıldı. Galaya film ekibinin yanı sıra sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

3 / 24 SAADET ÇOK İYİ KOMEDİ OYNADI “Ailecek Şaşkınız” ekibi, gösterim öncesi soruları yanıtladı. Filmin yapımcılığını da üstlenen Murat Cemcir, “13 aydır bugünü bekliyorduk. Yeni bir şey denedik, umarım beğenilir” dedi. Yönetmen Selçuk Aydemir “13 ay önce eşim doğum yapmıştı, şimdi ben doğuruyorum gibi hissediyorum. Birbirinden değerli oyuncularla çalıştık. Saadet Işıl Aksoy’un çok iyi komedi oynayabileceğine kimseyi inandıramamıştım başta. Filmi izledikleri zaman anladılar” diye konuştu.

4 / 24 Saadet Işıl Aksoy ise şöyle dedi: “Biliyordum böyle bir tarafım olduğunu. Bunu nerede, nasıl, ne zaman ortaya çıkaracağımı merak ediyordum. Çok doğru bir projede, doğru bir ekiple, harika bir senaryoda yer alma fırsatı buldum.”

5 / 24 AHMET’İN VERDİĞİ 15 KİLONUN 7’SİNİ BEN ALDIM Filmde fit görüntüsüyle dikkat çeken Ahmet Kural, “Hazırlık sürecim 10 ay öncesinden başladı. Rolüm için 15 kilo verdim” dedi.

6 / 24 Cemcir’in araya girip “Ahmet’in verdiği 15 kilonun 7’sini ben aldım” demesi herkesi güldürdü.Mustafa Alabora da filmden övgü dolu sözlerle bahsetti: “Cömert bir setti. Özel karavanımız vardı, mutfak bile vardı sette. Benim için bunlar çok önemli şeyler.”

7 / 24 Ahmet Kural’ı bu özel gecede annesi Sema Kural ile babası Mesut Kural da yalnız bırakmadı.

8 / 24 Aşırı güzel Acun Ilıcalı, gala sonrası filme övgüler yağdırdı: “Aşırı güzel bir film. Beğendiğim sahneler saymakla bitmez. Bayıldım açıkçası.”

9 / 24 İlk Selin dinliyor Mustafa Ceceli, müzikal çalışmalarıyla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “Şarkılarımı ilk Selin’e dinletiyorum. Yeni bir şarkımız var, yakında çıkarabiliriz.”

10 / 24 Neslişah’ın ilginç istekleri olmuyor Engin Altan Düzyatan, ikinci bebeklerine hamile olan eşi Neslişah için “Hamilelik dönemi keyifli ve heyecanlı. İlginç istekleri olmuyor. Heyecanlıyız ve bekliyoruz” dedi.

11 / 24 Kimseye benzemiyorlar Galaya oğlu Oğuzhan’la gelen Yavuz Seçkin, Ahmet Kural-Murat Cemcir ikilisini çok beğendiğini söyledi: “Kendilerine has tarzları var. Kimseye benzemeye çalışmıyorlar.”

12 / 24 10 numara yorum Burhan Çaçan “Yaradana Kurban” türküsünü cover’layan Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in yorumlarını beğendiğini söyledi.

13 / 24 -Çağlar Ertuğrul - Murat Cemcir-Ahmet Kural - Selçuk Aydemir

14 / 24 Ezgi Mola

15 / 24 Saadet Işıl Aksoy - Ahmet Kural

16 / 24 Demet Özdemir

17 / 24 Müge Boz

18 / 24 Ayşe Tolga

19 / 24 Gamze-ÇetinAltay

20 / 24 Çağan Efe Ak - Balım Gaye Bayrak - Berat Efe Parlar - Deniz Erayvaz

21 / 24 Ahu Yağtu

22 / 24 İbrahim Büyükak

23 / 24 Kerem Göğüş - Wilma Elles