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Gecenin yıldızı: Samsung Galaxy Z Flip Oscar Ödülleri'nde sahneye çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.02.2020 10:40 | Son Güncelleme

Galaxy S20 ve Galaxy Z Flip gibi akıllı telefonlarını tanıtacağı Galaxy UNPACKED 2020 etkinliği için gün sayan Samsung, 92. Akademi Ödülleri'nde (Oscar Ödülleri) sürpriz bir şekilde sahne aldı. Samsung, yeni katlanabilir akıllı telefonu Samsung Galaxy Z Flip'i tanıtan bir reklam filmi ile geceye damga vurdu. İşte Galaxy Z Flip'in ilk reklamı...

Samsung Galaxy Z Flip, Samsung üretimi katlanabilir akıllı telefonların (yani Samsung Galaxy Fold'un) ikinci nesli olarak görülüyor. Hal böyle olunca Samsung tarafından da yeni katlanabilir akıllı telefonun tanıtımına oldukça yoğun bir çaba sarf ediliyor. Bu anlamda, en ilginç gelişme geçtiğimiz saatler içerisinde yaşandı. Samsung, Galaxy Z Flip'i 92'ncisi düzenlenen Akademi Ödülleri'nde (Oscar) bizlerle tanıştırdı; Hem de sıra dışı bir reklam ile.

SAMSUNG GALAXY Z FLİP OSCAR ÖDÜLLERİ'NE DAMGA VURDU
Parasite'in en iyi film oscar'ını aldığı ve oynadığı değil yaşattığı Joker rolüyle Joaquin Phoenix'in en iyi erkek oyuncu oscar'ını evine götürdüğü gecede Samsung İlk kez kendi eliyle, hiçbir sızıntıya mahal vermeden bizleri Galaxy Z Flip ile tanıştırdı. Galaxy Z Flip, sızıntılardaki Galaxy Z Flip formundan farklı değil. Yine sızıntılarda karşımıza çıkan dikey katlanabilir ekrana ve önde yer alan küçücük minicik ama içi dolu turşucuk bir ekrana sahip olan Galaxy Z Flip, bu ekranı sayesinde çağrıları hızlı bir şekilde yanıtlayabiliyor ve gelen bildirimleri görüntüleyip onları tek bir hareket ile okundu olarak işaretleyebiliyor.

gecenin yıldızı Samsung Galaxy Z Flip Oscar Ödülleri'nde sahneye çıktı-1

İŞTE SAMSUNG GALAXY Z FLİP'İN 'OSCARLIK' REKLAMI
Samsung'un Oscar için hazırladığı Galaxy Z Flip reklamında maalesef ki çok fazla detay yok. Ancak onlarca oscar'ın dağıtıldığı ve dünya çapında milyonlarca kişinin takip ettiği Oscar gecesinde böylesine bir reklam yayınlaması Samsung için oldukça olumlu bir gelişme gibi duruyor. Bu yüzden gecenin en teknolojik oscar'ını Samsung'a versek yeridir. Galaxy Z Flip'in son halini yarın düzenlenecek Galaxy UNPACKED 2020 etkinliğinde göreceğiz.


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