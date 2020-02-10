Gecenin yıldızı: Samsung Galaxy Z Flip Oscar Ödülleri'nde sahneye çıktı!

Samsung Galaxy Z Flip, Samsung üretimi katlanabilir akıllı telefonların (yani Samsung Galaxy Fold'un) ikinci nesli olarak görülüyor. Hal böyle olunca Samsung tarafından da yeni katlanabilir akıllı telefonun tanıtımına oldukça yoğun bir çaba sarf ediliyor. Bu anlamda, en ilginç gelişme geçtiğimiz saatler içerisinde yaşandı. Samsung, Galaxy Z Flip'i 92'ncisi düzenlenen Akademi Ödülleri'nde (Oscar) bizlerle tanıştırdı; Hem de sıra dışı bir reklam ile.

SAMSUNG GALAXY Z FLİP OSCAR ÖDÜLLERİ'NE DAMGA VURDU

Parasite'in en iyi film oscar'ını aldığı ve oynadığı değil yaşattığı Joker rolüyle Joaquin Phoenix'in en iyi erkek oyuncu oscar'ını evine götürdüğü gecede Samsung İlk kez kendi eliyle, hiçbir sızıntıya mahal vermeden bizleri Galaxy Z Flip ile tanıştırdı. Galaxy Z Flip, sızıntılardaki Galaxy Z Flip formundan farklı değil. Yine sızıntılarda karşımıza çıkan dikey katlanabilir ekrana ve önde yer alan küçücük minicik ama içi dolu turşucuk bir ekrana sahip olan Galaxy Z Flip, bu ekranı sayesinde çağrıları hızlı bir şekilde yanıtlayabiliyor ve gelen bildirimleri görüntüleyip onları tek bir hareket ile okundu olarak işaretleyebiliyor.