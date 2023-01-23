Geçer diyerek geçiştirmeyin! Bu kokuyu alıyorsanız doktora koşun...

Üzerimizden gelen kötü kokular sadece bizi değil çevremizi de rahatsız ediyor. Yaz döneminde artış gösteren bu rahatsız edici kokular kış aylarında da görülebiliyor. Kokular genellikle önemsiz nedenlerden kaynaklansa da geçmeyen kokular riskli olabiliyor. Journal of Palyative Care dergisine göre, kanserin terminal evrelerindeki kötü kokulu hastalar, bakıcılar için genellikle bir zorluk teşkil ediyor.

KOKULAR ENFEKSİYONDAN KAYNAKLANIYOR OLABİLİR

Dergi şöyle açıklıyor: "Birincil kanserin nedeni ne olursa olsun, üç zararlı koku kaynağı olabilir veya bir arada bulunabilir; nekroz, süper enfeksiyon ve terleme ve/veya akıntı bu kokulardır. Nekrozda koku, çürüyen et veya çürüyen meyve kokusuna benzer bir koku verebilen bir yara içindeki ölü veya nekrotik doku veya bakterileri yansıtma eğilimindedir. Daha fazla enfeksiyonu önlemek için uzmanlar, açık bir yaradan hoş olmayan bir koku gelen herkese bir doktordan tıbbi yardım almasını tavsiye ediyor.

SÜPER ENFEKSİYON KOKUSU ANTİBİYOTİK TEDAVİLERİYLE BAŞLAYABİLİR

Çoğu durumda, bir antibiyotik kürü enfeksiyonu temizlemek için yeterli olacaktır, ancak etkilenen bölgeden ölü dokuyu çıkarmak için daha sıkı önlemler alınabilir. Kanserde, bir süper enfeksiyon genellikle bir antibiyotik kürü sırasında veya antibiyotik tedavisinin kesilmesinden sonraki bir hafta içinde meydana gelen bir enfeksiyon olarak tanımlanır. Önleyici bir önlem olarak, kokulu bir yaradan muzdarip herhangi bir hastanın bir doktordan tedavi alması teşvik edilir, aksi takdirde semptomlar ilerleyebilir.

Bu semptomlar tüm kanser türlerinde ortaya çıksa da, epidermiste semptom gösterme olasılığı en yüksek olanlar farklı cilt kanserleridir. Enfekte benler cilt kanserinin yaygın bir özelliği olmasa da melanom gibi hastalığın şiddetli formlarında ortaya çıkabilirler. Metastatik melanomda, hastalık genellikle dahili olarak organlara yayılır, ancak bazı vakalarda mantar enfeksiyonlarını taklit eden enfekte doku bulunur.

CİLT KANSERİNİN BELİRTİLERİ

Başlangıç evrelerinde cilt kanserinin en sık görülen belirtisi, var olan çil ve benlere veya yenilerinin ortaya çıkmasına dönüşür. Benler ve çiller, cildin pigmenti olan melaninin konsantre bölgelerini üretmekten sorumlu olan melanositler olarak bilinen hücreleri içerir. Melanositler cilt tarafından hasar gördüğünde, kanama gibi garip belirtiler üretebilen kanserli hücrelere dönüşürler.

DERİDE KIRMIZI YUMRULAR GÖRÜLEBİLİR

Doktor Ross Perry şunları söyledi: “Deri kanseri genellikle iki şekilde ortaya çıkar. Genellikle en endişe verici olan ve vücudun diğer bölgelerine yayılma riski en yüksek olan melanom tipi cilt kanseridir. Başka bir cilt kanseri türü olan melanom dışı cilt kanseri, güneşe maruz kalmayla doğrudan ilişkilidir ve genellikle 50'li, 60'lı, 70'li yıllarda ortaya çıkar. Bununla birlikte, bu cilt kanserinin daha az agresif bir şekli ve bir köstebek değil, daha çok deride genellikle ağrılı, kaşıntılı veya kanamalı olabilen kırmızı bir yumru yaması görülmesidir."

ŞÜPHELİ BİR BEN VEYA KÖTÜ KOKU VARSA DOKTORA GÖRÜNÜN

2008'de Michelle Gallagher, PhD, George Preti, PhD ve meslektaşları, farklı cilt kanseri türlerinin "belirgin koku" profilleri gösterebileceğini bildirdi. Uzmanlara göre hastalığın bu temel özelliği, deri tarafından salınan ve insanların toplayamadığı organik kimyasallar tarafından belirlenir. Bununla birlikte, birkaç çalışma sayesinde, araştırmacılar daha sonra köpeklerin melanomları ve diğer kanserleri koklama yeteneğine sahip olduğunu belirlediler. Şüpheli bir ben veya kötü kokulu ülser fark eden herkese, kanser olasılığını ortadan kaldırmak için biyopsi yapılması tavsiye edilir.

