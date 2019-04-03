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Geçersiz oyların yeniden sayılacağı ilçe seçim kurullarında bekleyiş devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 08:15 | Son Güncelleme

 YSK'nın kararının ardından İstanbul'da geçersiz oyların yeniden sayılacağı 7 ilçe seçim kurulunun önünde partililerin bekleyişi devam ediyor.  (FOTOĞRAFLI)

Geçersiz oyların yeniden sayılacağı ilçe seçim kurullarında bekleyiş devam ediyor

Ali Kerem BENGİ- Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL,(DHA) YSK'nın kararının ardından İstanbul'da geçersiz oyların yeniden sayılacağı 7 ilçe seçim kurulunun önünde partililerin bekleyişi devam ediyor.

(FOTOĞRAFLI)

Geçersiz oyların yeniden sayılacağı ilçe seçim kurullarında bekleyiş devam ediyorGeçersiz oyların yeniden sayılacağı ilçe seçim kurullarında bekleyiş devam ediyor

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