Geçersiz oyların yeniden sayılacağı ilçe seçim kurullarında bekleyiş devam ediyor

Ali Kerem BENG\u0130- Cemil \u00d6ZDEM\u0130R \/ \u0130STANBUL,(DHA) YSK'n\u0131n karar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u0130stanbul'da ge\u00e7ersiz oylar\u0131n yeniden say\u0131laca\u011f\u0131 7 il\u00e7e se\u00e7im kurulunun \u00f6n\u00fcnde partililerin bekleyi\u015fi devam ediyor.\n(FOTO\u011eRAFLI)\nPARTNERYa\u015f\u0131n\u0131 duyan \u015fa\u015fk\u0131na d\u00f6n\u00fcyor! O asl\u0131nda...Mira\u00e7 Kandili'nde sema ilgi g\u00f6rd\u00fcMarmaris'te yaban domuzlar\u0131 mahalleye indi
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