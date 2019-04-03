Geçersiz oyların yeniden sayılacağı ilçe seçim kurullarında bekleyiş devam ediyor

Ali Kerem BENG\u0130- Cemil \u00d6ZDEM\u0130R \/ \u0130STANBUL,(DHA) YSK'n\u0131n karar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u0130stanbul'da ge\u00e7ersiz oylar\u0131n yeniden say\u0131laca\u011f\u0131 7 il\u00e7e se\u00e7im kurulunun \u00f6n\u00fcnde partililerin bekleyi\u015fi devam ediyor. D\u00fcnya turuna \u00e7\u0131km\u0131\u015flard\u0131! Fethiye'de b\u00fcy\u00fck s\u00fcrprizBursa'da panik anlar\u0131!Ge\u00e7ersiz oylar\u0131n yeniden say\u0131laca\u011f\u0131 il\u00e7e se\u00e7im kurullar\u0131nda bekleyi\u015f devam ediyor
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