HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Geceyi alevler aydınlattı, mahalle sokağa döküldü

Geceyi alevler aydınlattı, mahalle sokağa döküldü

14.11.2020 22:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangının alevleri geceyi aydınlatırken mahalleli sokağa döküldü.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangının alevleri geceyi aydınlatırken mahalleli sokağa döküldü. Yangında can kaybı ve yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu.

Yangın, Hamidiye Mahallesi Barış Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın en üst katında henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin çatı katında yükseldiğini gören bina sakinleri panikle kendilerini sokağa attı, mahalleli de dışarı çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Gelen ekipler yangına müdahale ederek uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Yangında yalanan ve can kaybı olmaması teselli kaynağı olurken ev kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pandemi döneminde ginsenge talep arttı! Kilosu 2 bin TL'den satılıyorPandemi döneminde ginsenge talep arttı! Kilosu 2 bin TL'den satılıyor
Seyir halindeki araç alev topuna döndüSeyir halindeki araç alev topuna döndü
Covid-19 uyarısı: "Pandemi değil sindemi" Sindemi nedir?Covid-19 uyarısı: "Pandemi değil sindemi" Sindemi nedir?
1/

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

Ünlü oyuncuya şok! Özel mesajları ifşa oldu

Ünlü oyuncuya şok! Özel mesajları ifşa oldu

Bakan Koca paylaştı: İşte 14 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 14 Kasım koronavirüs tablosu

Meral Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıkladı

Meral Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıkladı

Bir dönem fırtınalar estiren erotik film yıldızı Zerrin Egeliler'in son hali inanılmaz

Bir dönem fırtınalar estiren erotik film yıldızı Zerrin Egeliler'in son hali inanılmaz

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı

Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

'Erdoğan çıkışı görülmemiş bir hataydı'

'Erdoğan çıkışı görülmemiş bir hataydı'

'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti

'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti

Diğer Haberler

Bursa'da yanan evini endişe içinde izleyen kişiye maske ihlali cezası

Yanan evini endişe içinde izleyen kişiye maske ihlali cezası

Koronavirüs unutuldu! Sokak ortasında halay çekip eğlendiler

'Koronavirüs' halayı! Ne maske ne de sosyal mesafeye uydular

Ankara'da çocukların çekiçli kavgası ölümle sonlandı! İkizlerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralı

Çocukların çekiçli kavgası ölümle sonlandı

Mersin'de seyir halindeki araç alev topuna döndü

Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına şiddete tepki: Mahkemede hesap verecekler

Sert tepki: Mahkemede hesap verecekler

İstanbul'da koronavirüs toplantısı! Bakan Koca detayları paylaştı

Önemli toplantı: Kaçınılmaz görünen tedbirleri ele aldık

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.