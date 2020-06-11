HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Geceyi bekleyip, pencere ve balkonlara çıkıyorlar! Görüntülemek için birbirleriyle yarışıyorlar

Geceyi bekleyip, pencere ve balkonlara çıkıyorlar! Görüntülemek için birbirleriyle yarışıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 11:12 | Son Güncelleme

Artvin Şavşat'da son bir aydır özellikle gece saatlerinde ilçe merkezine inerek cadde ve sokaklarda dolaşan boz ayı, vatandaşların ilgi odağı oldu. Evlerinin pencere ve balkonlarından ayıyı yakından görüp, izlemek için geceyi bekleyen ilçe sakinleri, sokaklara bıraktıkları yiyeceklerle de boz ayıyı besliyor.

Arvin'in Şavşat ilçesinde 1 aydır, özellikle gece saatlerinde ilçe merkezine inerek dolaşan boz ayı, ilgi odağı oluyor. Gece geç saatlerde sessizliğe bürünen ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda dolaşan ayı, vatandaşlar tarafından görüntüleniyor. İlçe sakinleri pencerelerden izlediği ayı için sokaklara yiyecek bırakıyor. Ayıyı yakından görmek isteyenler de gece saatlerini bekliyor. İlçe halkı, boz ayının bu anlarını cep telefonuyla kayda alabilmek için birbirleriyle yarışıyor. Sokaklarda dolaşan ayının görüntüleri, paylaşıldığı sosyal medyada da ilgiyle izleniyor. İlçe sakinlerinin yanı sıra esnaf da ayının dolaştığı sokaklara yiyecek bırakıyor.

'KEŞKE BİR ŞEYLER İKRAM EDEBİLSEYDİK'

Gecenin ilerleyen saatlerinde boz ayıyı evinin balkonundan görüntüleyen site yöneticisi Recep Temur, ayıyı gördüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.
Temur, "Dünyada farkındalık yaratmak için insanlar neler yapıyorlar. Siz bu olayı para ile pul ile alamazsınız. Ayı geldi, gördüm ve mutlu oldum. Bizler doğadaki bu hayvanları görebilmek için gece kırsallara gidip defalarca bekler, ama göremezdik. Ama şimdi kapımıza kadar geldi. Bir aydır sürekli diğer caddelerde geziyordu. Bu akşamda bize misafir oldu. Keşke bir şeyler ikram edebilseydik" dedi.
İlçe sakinlerinden Saydam Altun, ayının ilçede gündem olduğunu belirterek, "İlçede ayıyı gören ve görüntüleyen mutlu oluyor. Koronavirüste normalleşmeye dönüldüğü bu günlerde bizlere de güzel bir moral oluyor. Bir aydır ilçemizde her akşam caddelerde, sokaklarda dolaşıyor. İlçede koronavirüsten çok ayı konuşulur oldu" diye konuştu.
Ayıyı görebilmek için balkonda bekleyen Hülya Durmuş da ''Artık ilçede köpekler her havladığında ayıyı görebilmek için hemen dışarıya çıkıyoruz. İki defa gördüm. Farklı bir heyecan oluyor. Önceden misafir diyorduk. Artık misafirlikten çıktı. Her gece geldiğine göre misafirlikten çıkmıştır" dedi.

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık'tan otobüs bileti fiyatlarını düşürecek tebliğ

Bakanlık'tan otobüs bileti fiyatlarını düşürecek tebliğ

Acun'dan Yasin için şoke eden karar!

Acun'dan Yasin için şoke eden karar!

Antalya'da 1'i komiser 4 polis tutuklandı

Antalya'da 1'i komiser 4 polis tutuklandı

Uluslararası uçuşlar bugün başladı

Uluslararası uçuşlar bugün başladı

Ankara'yı hareketlendiren Kabine değişikliği iddiası

Ankara'yı hareketlendiren Kabine değişikliği iddiası

Bekçilerle ilgili yeni düzenleme! Yetkileri arttırıldı

Bekçilerle ilgili yeni düzenleme! Yetkileri arttırıldı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

İstanbul trafiğine mesai çözümü! Değişiyor...

İstanbul trafiğine mesai çözümü! Değişiyor...

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kahramanmaraş'tan acı haber!

Kahramanmaraş'tan acı haber!

Van'da patlama! 2 işçi şehit oldu

Van'da patlama! 2 işçi şehit oldu

Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan sınır kapılarındaki giriş-çıkışlarla ilgili genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge

Yer: Kars! 'Bremen Mızıkacıları' gerçek oldu

Yer: Kars! Dünyaca ünlü masal gerçek oldu

Hırsızların yüzsüzlüğü pes dedirtti! 'Polisi arıyoruz' uyarısına aldırmadılar

Yüzsüzlükleri pes dedirtti! 'Polisi arıyoruz' sözüne aldırmadılar

Plajlarda kuvars tozu tehlikesi!

Plajlarda kuvars tozu tehlikesi!

Mahalle ayağa kalkmıştı! Kedi ve köpek ölümlerinin nedeni belli oldu

Mahalle ayağa kalkmıştı! Ölümlerin nedeni belli oldu

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi normalleşme adımları başladı

İstanbul'daki pandemi hastanesinde normalleşme adımları başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.