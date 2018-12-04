Geceyi, domuzdan korkup çıktığı ağaçta geçirdi

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'nin Meriç ilçesinde odun kesmek için gittiği ormanda, karşısına çıkan domuzdan korkan İbrahim Gürşen (80), geceyi çıktığı ağaçta geçirdi. Meriç ilçesinin Nasuhbey köyünde oturan İbrahim Gürşen, ormanda ağaç kesmek için evden ayrıldı. Gürşen gece eve dönmeyince, yakınları aramak için bölgeye gitti, sonuç da alamayınca jandarmaya haber verdi. Cep telefonu da kullanmadığı belirtilen Gürşen için jandarma ve Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, jandarma iz takip köpeğiyle ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Aramalar devam ederken, İbrahim Gürşen, havanın aydınlanması ile evine döndü. İbrahim Gürşen, ormanda gördüğü domuzdan korkarak ağaca çıktığını, geceyi de ağaçta geçirdiğini söyledi. 19 saat sonra evine dönen Gürşen'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

