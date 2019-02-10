Geceyi kuyuda geçiren inek 12 saat sonra başarılı bir operasyonla kurtarıldı

İzmir’in Tire ilçesi Peşrefli Mahallesi’nde 20 metrelik kuyuya düşen inek, başarılı bir operasyon ile kuyudan çıkarıldı.

Dün akşam saatlerinde Tire’nin Peşrefli Mahallesi’nde bir çiftliğin yanındaki su kuyusuna düşen inek, bugün başarılı bir operasyon ile kurtarıldı. Operasyonun gece yapılmasının riskli olduğunu belirten uzmanlar, 12 saat sonra ineği kuyudan sağlıklı bir şekilde çıkardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Dağ Arama Kurtarma ekibi, Torbalı ve Tire itfaiyelerinin birlikte yürüttüğü operasyon ile bugün öğlen saatlerinde ineği kuyudan çıkarttı. Dağ Arama Kurtarma ekibi grup amiri Şevki Bayındırk’ın yönettiği operasyon yarım saat sürdü. Alanında uzman ekibi seyyar vinç ile kuyuya indiren Bayındırık, ineğin ayağını bağlatarak önce personelini sonra ise ineği yukarıya çekti.Başarılı bir şekilde kurtarılan inek sahibine teslim edilirken, duygusal anlar yaşandı. İneğin sağlık durumunun ise iyi olduğu gözlendi. Geceyi ahır yerine kuyuda geçiren ineği sahibi yem atarak gece boyu besledi.