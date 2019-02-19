HABER

Geçici aday listeleri seçim kurullarında

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 20:38 | Son Güncelleme

Çorum'da, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti

ÇORUM (AA) - Çorum'da, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Kentte siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları, partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerine göre şöyle:

- AK Parti

Çorum Merkez: Halil İbrahim Aşgın

Alaca: Halil İbrahim Şaltu

Bayat: Ekrem Ünlü

Boğazkale: Osman Tangazoğlu

Dodurga: Mustafa Aydın

İskilip: Recep Çatma

Laçin: İdris Görükmez

Kargı: Zeki Şen

Mecitözü: Ergün Coşkun

Oğuzlar: Muzaffer Yıldırım

Ortaköy: Taner İspir

Osmancık: Recep Cıplak

Sungurlu: İlyas Özkan

Uğurludağ: Remzi Torun

Merkez Düvenci Beldesi: Necmettin Yalçın

Ortaköy ilçesi Aşdavul Beldesi: Mehmet Çelik

- CHP

Çorum Merkez: Özgür Kılıç

Alaca: Sedat Genç

Kargı: Kemal Dümenci

Mecitözü: Veli Aylar

Oğuzlar: Orhan Ateş

Ortaköy: Muzaffer Tüzün

Ortaköy ilçesi Aşdavul Beldesi: Dursun Uzunca

- MHP

Çorum Merkez: Kenan Şahin

Alaca: Sacit Kağızman

Bayat: Şaban Çakır

Boğazkale: Mesut Ocaklı

Dodurga: Dilaver Aktaş

İskilip: Ali Sülük

Laçin: Ünal Gevşek

Kargı: Recep Bolpaça

Mecitözü: Emin Söğütçü

Oğuzlar: Oğuz Hantal

Ortaköy: Necip Erdemirci

Osmancık: Ahmet Gölgör,

Sungurlu: Şaban Köyhanoğlu

Uğurludağ: Zeki İpek

Merkez Düvenci Beldesi: Arif Aksoy

- İYİ Parti

Çorum Merkez: Bilgi Terlemezoğlu

Alaca: Serdar Coşkun

Bayat: Yaşar Kılıç

Boğazkale: Kürşat Aşık

Dodurga: Bekir Akman

İskilip: Muhsin Kocasaraç

Laçin: Şuaip Karakuş

Kargı: Kemal Zincirli

Mecitözü: Bülent Bora Baltacı

Osmancık: Mahmut Özhan Arslan

Sungurlu: Abdulkadir Şahiner

Uğurludağ: Orhan Torun

- Saadet Partisi

Çorum Merkez: Kemal Kurt

Alaca: Mustafa Kütük

Bayat: Musa Tök

Boğazkale: Osman Tangazoğlu

Dodurga: Ahmet Kellerbağı

İskilip: Hasan Mert

Laçin: Dursun Seyhan

Kargı: Abdurrahim Kalyon

Mecitözü: Ömer Koçak

Oğuzlar: Mahmut Bulut

Ortaköy: Adem Kayar

Osmancık: Alaattin Uğur

Sungurlu: Neşet Çeşitçioğlu

Uğurludağ: Vahit Arık

Merkez Düvenci Beldesi: Eyyüp Ergün

Ortaköy ilçesi Aşdavul Beldesi: Seyit Ahmet Aydın

Bu da Çin'in 'Komünist' cep telefonu uygulaması!Bu da Çin'in 'Komünist' cep telefonu uygulaması!
Bu sokakta bir adımla her şey değişiyor! Ezan saatleri bile farklıBu sokakta bir adımla her şey değişiyor! Ezan saatleri bile farklı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aday listeleri Çorum Seçim Kurulu

En Çok Okunan Haberler

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Adalet Bakanı Gül'den nöbetçi noter uygulaması

Adalet Bakanı Gül'den nöbetçi noter uygulaması

Başvurmayanın parası yanacak

Başvurmayanın parası yanacak

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'PKK, terörist başı Öcalan'ı dışlıyor'

'PKK, terörist başı Öcalan'ı dışlıyor'

Afrin şehidi Erzurum'da, gözyaşları ve dualarla uğurlandı

'Şehit olursam medyaya verirsin' demişti! En acı veda!

Üniversiteli Zülal cinayetinde, sanığın cezai ehliyeti tam raporu

Kız arkadaşını kılıçla öldürmüştü! Beklenen rapor geldi!

Yanarak ölen Cemal bebek toprağa verildi

Yürek yakan kare! Daha 2 aylıktı...

İzmir’de CHP Buca adayı değiştirildi

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

Kocaeli'de su isteyerek evine girdiği yaşlı kadını dövüp, gasbeden zanlı yakalandı

Yaşlı kadına iğrenç saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.