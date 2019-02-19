Geçici aday listeleri seçim kurullarında

ÇORUM (AA) - Çorum'da, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Kentte siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları, partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerine göre şöyle:
- AK Parti
Çorum Merkez: Halil İbrahim Aşgın
Alaca: Halil İbrahim Şaltu
Bayat: Ekrem Ünlü
Boğazkale: Osman Tangazoğlu
Dodurga: Mustafa Aydın
İskilip: Recep Çatma
Laçin: İdris Görükmez
Kargı: Zeki Şen
Mecitözü: Ergün Coşkun
Oğuzlar: Muzaffer Yıldırım
Ortaköy: Taner İspir
Osmancık: Recep Cıplak
Sungurlu: İlyas Özkan
Uğurludağ: Remzi Torun
Merkez Düvenci Beldesi: Necmettin Yalçın
Ortaköy ilçesi Aşdavul Beldesi: Mehmet Çelik
- CHP
Çorum Merkez: Özgür Kılıç
Alaca: Sedat Genç
Kargı: Kemal Dümenci
Mecitözü: Veli Aylar
Oğuzlar: Orhan Ateş
Ortaköy: Muzaffer Tüzün
Ortaköy ilçesi Aşdavul Beldesi: Dursun Uzunca
- MHP
Çorum Merkez: Kenan Şahin
Alaca: Sacit Kağızman
Bayat: Şaban Çakır
Boğazkale: Mesut Ocaklı
Dodurga: Dilaver Aktaş
İskilip: Ali Sülük
Laçin: Ünal Gevşek
Kargı: Recep Bolpaça
Mecitözü: Emin Söğütçü
Oğuzlar: Oğuz Hantal
Ortaköy: Necip Erdemirci
Osmancık: Ahmet Gölgör,
Sungurlu: Şaban Köyhanoğlu
Uğurludağ: Zeki İpek
Merkez Düvenci Beldesi: Arif Aksoy
- İYİ Parti
Çorum Merkez: Bilgi Terlemezoğlu
Alaca: Serdar Coşkun
Bayat: Yaşar Kılıç
Boğazkale: Kürşat Aşık
Dodurga: Bekir Akman
İskilip: Muhsin Kocasaraç
Laçin: Şuaip Karakuş
Kargı: Kemal Zincirli
Mecitözü: Bülent Bora Baltacı
Osmancık: Mahmut Özhan Arslan
Sungurlu: Abdulkadir Şahiner
Uğurludağ: Orhan Torun
- Saadet Partisi
Çorum Merkez: Kemal Kurt
Alaca: Mustafa Kütük
Bayat: Musa Tök
Boğazkale: Osman Tangazoğlu
Dodurga: Ahmet Kellerbağı
İskilip: Hasan Mert
Laçin: Dursun Seyhan
Kargı: Abdurrahim Kalyon
Mecitözü: Ömer Koçak
Oğuzlar: Mahmut Bulut
Ortaköy: Adem Kayar
Osmancık: Alaattin Uğur
Sungurlu: Neşet Çeşitçioğlu
Uğurludağ: Vahit Arık
Merkez Düvenci Beldesi: Eyyüp Ergün
Ortaköy ilçesi Aşdavul Beldesi: Seyit Ahmet Aydın
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