Geçici aday listeleri seçim kurullarında - ADANA

Adana'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Adana'da siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları, partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerine göre şöyle:
- Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)
Seyhan: Fikret Yeni (Cumhur İttifakı)
Ceyhan: Ali Alper Boydak (Cumhur İttifakı)
Yüreğir: Mehmet Fatih Kocaispir (Cumhur İttifakı)
Aladağ: Mustafa Akgedik (Cumhur İttifakı)
Tufanbeyli: Remzi Ergü (Cumhur İttifakı)
- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Büyükşehir Belediyesi: Zeydan Karalar (Millet İttifakı)
Ceyhan: Kadir Aydar (Millet İttifakı)
Çukurova: Soner Çetin (Millet İttifakı)
Seyhan: Akif Kemal Akay (Millet İttifakı)
Yüreğir: Kamuran Karaca (Millet İttifakı)
İmamoğlu: Kasım Karaköse (Millet İttifakı)
Karataş: Mehmet Yıldız (Millet İttifakı)
Pozantı: Şenol Eroğlu (Millet İttifakı)
Yumurtalık: Erdinç Altıok (Millet İttifakı)
- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Büyükşehir Belediyesi: Hüseyin Sözlü (Cumhur İttifakı)
Çukurova: Yusuf Baş (Cumhur İttifakı)
Sarıçam: Bilal Uludağ (Cumhur İttifakı)
İmamoğlu: Gazi Adamhasan (Cumhur İttifakı)
Kozan: Nihat Atlı (Cumhur İttifakı)
Feke: Ahmet Sel (Cumhur İttifakı)
Saimbeyli: Mustafa Saim Gökçe (Cumhur İttifakı)
Yumurtalık: Türkeş Filik (Cumhur İttifakı)
Pozantı: Mustafa Çay (Cumhur İttifakı)
Karataş: Necip Topuz (Cumhur İttifakı)
İYİ PARTİ
Aladağ: Halil Şahan (Millet İttifakı)
Feke: Özdoğan Atasever (Millet İttifakı)
Karaisalı: Veli Durak (Millet İttifakı)
Kozan: Musa Öztürk (Millet İttifakı)
Pozantı: Mehmet Can (Millet İttifakı)
Saimbeyli: Hakan Atasever (Millet İttifakı)
Sarıçam: Mehmet Koca (Millet İttifakı)
Yumurtalık: Mustafa Kara (Millet İttifakı)
- Saadet Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Hacı Mehmet Çevik
Ceyhan: Sezai Şimşek
Çukurova: İbrahim Ethem Can
Feke: Cumhur Ersöz
İmamoğlu: Vedat Menemencioğlu
Karataş: Durmuş Sarıgül
Kozan: Kazım Özgan
Pozantı: İsmail Aktaş
Saimbeyli: Enes Tahsin Ayhan
Sarıçam: Murat Ünal
Seyhan: Ahmet Tüfekçibaşı
Tufanbeyli: Gazi Keskin
Yumurtalık: Şerafettin Özözen
Yüreğir: Mehmet Acar
- Büyük Birlik Partisi
Kozan: Gürdal Topal
Feke: Burhan Şengül
Karaisalı: Murat Gürışık
Ceyhan: Recep Akşak
Tufanbeyli: Mehmet Öztürk
Saimbeyli: Selami Ekici
Yumurtalık: Hacı Atmaca
- Demokrat Parti
İmamoğlu: Kadir Altunköse
Çukurova: Bülent Alper
- Demokratik Sol Parti:
Büyükşehir Belediyesi: Çağrı Bağatur
Sarıçam: Celal Güven
- Bağımsız:
Büyükşehir Belediyesi: Cem Akarsu
İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...
İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Çatışma çıktı
Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma
İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar
Trump'ın başı bu kez belada!
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum