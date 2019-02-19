Geçici aday listeleri seçim kurullarında - ADANA

Adana'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Adana'da siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları, partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerine göre şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)

Seyhan: Fikret Yeni (Cumhur İttifakı)

Ceyhan: Ali Alper Boydak (Cumhur İttifakı)

Yüreğir: Mehmet Fatih Kocaispir (Cumhur İttifakı)

Aladağ: Mustafa Akgedik (Cumhur İttifakı)

Tufanbeyli: Remzi Ergü (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

Büyükşehir Belediyesi: Zeydan Karalar (Millet İttifakı)

Ceyhan: Kadir Aydar (Millet İttifakı)

Çukurova: Soner Çetin (Millet İttifakı)

Seyhan: Akif Kemal Akay (Millet İttifakı)

Yüreğir: Kamuran Karaca (Millet İttifakı)

İmamoğlu: Kasım Karaköse (Millet İttifakı)

Karataş: Mehmet Yıldız (Millet İttifakı)

Pozantı: Şenol Eroğlu (Millet İttifakı)

Yumurtalık: Erdinç Altıok (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)