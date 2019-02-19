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Geçici aday listeleri seçim kurullarında - ADANA

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 20:57 | Son Güncelleme

Geçici aday listeleri seçim kurullarında - ADANA

Adana'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Adana'da siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları, partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerine göre şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)

Seyhan: Fikret Yeni (Cumhur İttifakı)

Ceyhan: Ali Alper Boydak (Cumhur İttifakı)

Yüreğir: Mehmet Fatih Kocaispir (Cumhur İttifakı)

Aladağ: Mustafa Akgedik (Cumhur İttifakı)

Tufanbeyli: Remzi Ergü (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

Büyükşehir Belediyesi: Zeydan Karalar (Millet İttifakı)

Ceyhan: Kadir Aydar (Millet İttifakı)

Çukurova: Soner Çetin (Millet İttifakı)

Seyhan: Akif Kemal Akay (Millet İttifakı)

Yüreğir: Kamuran Karaca (Millet İttifakı)

İmamoğlu: Kasım Karaköse (Millet İttifakı)

Karataş: Mehmet Yıldız (Millet İttifakı)

Pozantı: Şenol Eroğlu (Millet İttifakı)

Yumurtalık: Erdinç Altıok (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

Büyükşehir Belediyesi: Hüseyin Sözlü (Cumhur İttifakı)

Çukurova: Yusuf Baş (Cumhur İttifakı)

Sarıçam: Bilal Uludağ (Cumhur İttifakı)

İmamoğlu: Gazi Adamhasan (Cumhur İttifakı)

Kozan: Nihat Atlı (Cumhur İttifakı)

Feke: Ahmet Sel (Cumhur İttifakı)

Saimbeyli: Mustafa Saim Gökçe (Cumhur İttifakı)

Yumurtalık: Türkeş Filik (Cumhur İttifakı)

Pozantı: Mustafa Çay (Cumhur İttifakı)

Karataş: Necip Topuz (Cumhur İttifakı)

İYİ PARTİ

Aladağ: Halil Şahan (Millet İttifakı)

Feke: Özdoğan Atasever (Millet İttifakı)

Karaisalı: Veli Durak (Millet İttifakı)

Kozan: Musa Öztürk (Millet İttifakı)

Pozantı: Mehmet Can (Millet İttifakı)

Saimbeyli: Hakan Atasever (Millet İttifakı)

Sarıçam: Mehmet Koca (Millet İttifakı)

Yumurtalık: Mustafa Kara (Millet İttifakı)

- Saadet Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Hacı Mehmet Çevik

Ceyhan: Sezai Şimşek

Çukurova: İbrahim Ethem Can

Feke: Cumhur Ersöz

İmamoğlu: Vedat Menemencioğlu

Karataş: Durmuş Sarıgül

Kozan: Kazım Özgan

Pozantı: İsmail Aktaş

Saimbeyli: Enes Tahsin Ayhan

Sarıçam: Murat Ünal

Seyhan: Ahmet Tüfekçibaşı

Tufanbeyli: Gazi Keskin

Yumurtalık: Şerafettin Özözen

Yüreğir: Mehmet Acar

- Büyük Birlik Partisi

Kozan: Gürdal Topal

Feke: Burhan Şengül

Karaisalı: Murat Gürışık

Ceyhan: Recep Akşak

Tufanbeyli: Mehmet Öztürk

Saimbeyli: Selami Ekici

Yumurtalık: Hacı Atmaca

- Demokrat Parti

İmamoğlu: Kadir Altunköse

Çukurova: Bülent Alper

- Demokratik Sol Parti:

Büyükşehir Belediyesi: Çağrı Bağatur

Sarıçam: Celal Güven

- Bağımsız:

Büyükşehir Belediyesi: Cem Akarsu

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