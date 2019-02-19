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Geçici aday listeleri seçim kurullarında - ADIYAMAN

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 21:19 | Son Güncelleme

Geçici aday listeleri seçim kurullarında - ADIYAMAN

Adıyaman'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Adıyaman'da siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Adıyaman Merkez: Süleyman Kılınç

Kahta: Engin Akel

Gerger: Erkan Aksoy

Samsat: Halil Fırat

Sincik: Mehmet Korkut

Çelikhan: Mustafa Bulut

Gölbaşı: Yusuf Özdemir

Besni: Eyyüp Mehmet Emre

Tut: Ercan Öncebe

- Cumhuriyet Halk Partisi

Gölbaşı: İskender Yıldırım

Besni: Vakkas Açar

Tut: Mehmet Kılıç

- Milliyetçi Hareket Partisi

Adıyaman Merkez : Rıfat Erdem

Kahta: Siraç Aslan

Samsat: Sadık Öztürk

Sincik: Ahmet Genciz

Çelikhan: Abdurrahman Yaylagül

- İYİ Parti

Adıyaman Merkez: Abdulkadir Kırmızı

- Saadet Partisi

Adıyaman Merkez: Ahmet Faruk Ünsal

Kahta: İbrahim Yusuf Turanlı

Gölbaşı: Yusuf Yalanız

Çelikhan: Mehmet Bora

Besni: Reşit Alkan

Gerger: Zeynal Aslan

Samsat: Hayrettin Kuştepe

Sincik: Hasari Altıntel

Tut: Mustafa Akar

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