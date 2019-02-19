Geçici aday listeleri seçim kurullarında - ADIYAMAN

Adıyaman'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Adıyaman'da siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Adıyaman Merkez: Süleyman Kılınç
Kahta: Engin Akel
Gerger: Erkan Aksoy
Samsat: Halil Fırat
Sincik: Mehmet Korkut
Çelikhan: Mustafa Bulut
Gölbaşı: Yusuf Özdemir
Besni: Eyyüp Mehmet Emre
Tut: Ercan Öncebe
- Cumhuriyet Halk Partisi
Gölbaşı: İskender Yıldırım
Besni: Vakkas Açar
Tut: Mehmet Kılıç
- Milliyetçi Hareket Partisi
Adıyaman Merkez : Rıfat Erdem
Kahta: Siraç Aslan
Samsat: Sadık Öztürk
Sincik: Ahmet Genciz
Çelikhan: Abdurrahman Yaylagül
- İYİ Parti
Adıyaman Merkez: Abdulkadir Kırmızı
- Saadet Partisi
Adıyaman Merkez: Ahmet Faruk Ünsal
Kahta: İbrahim Yusuf Turanlı
Gölbaşı: Yusuf Yalanız
Çelikhan: Mehmet Bora
Besni: Reşit Alkan
Gerger: Zeynal Aslan
Samsat: Hayrettin Kuştepe
Sincik: Hasari Altıntel
Tut: Mustafa Akar
İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...
İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Çatışma çıktı
Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma
İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar
Trump'ın başı bu kez belada!
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum