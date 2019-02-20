Geçici aday listeleri seçim kurullarında - AĞRI

Ağrı'da, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Kentte bazı siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Ağrı Merkez: Savcı Sayan (Cumhur İttifakı)

Doğubayazıt: Ertuğrul Eryılmaz

Diyadin: Salih Yaşar

Taşlıçay: İsmet Taşdemir

Eleşkirt: Aytekin Arslan

Hamur: Cezmi Ergül

Tutak: Yavuz Özcan

Patnos: Mehmet Hanifi Alır

- Cumhuriyet Halk Partisi

Ağrı Merkez: Ahmet Meriç

Doğubayazıt: Fesih Maral

Diyadin: Abidin Yenigün

Taşlıçay: Kutbettin Tekgül

Eleşkirt: Yılmaz Polat

Hamur: Muzaffer Ademi

Tutak: Erkan Sayan

Patnos: Lokman Çetin

- Milliyetçi Hareket Partisi

Doğubayazıt: Feyaz Bilen

Diyadin: Ahmet Şimşek

Taşlıçay: Sinan Aydemir

Eleşkirt: Mehmet Fatih Yerlikaya

Hamur: Can Alper Aktaş

Tutak: Coşkun Aytekin

Patnos: Aydın Şimşek

- Halkların Demokratik Partisi

Ağrı Merkez: Abdurrahman Doğar

Doğubayazıt: Yıldız Acar

Diyadin: Betül Yaşar