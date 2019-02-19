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Geçici aday listeleri seçim kurullarında - ANTALYA

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 21:28 | Son Güncelleme

Geçici aday listeleri seçim kurullarında - ANTALYA

Antalya'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Antalya'da, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Büyükşehir: Menderes Türel (Cumhur İttifakı)

Akseki: İbrahim Özkan

Aksu: Halil Şahin

Demre: Süleyman Topçu

Döşemealtı: Emre Afacan

Elmalı: Ümit Öztekin

Gazipaşa: Adil Çelik

Gündoğmuş: Mehmet Özeren

İbradı: Hatice Sekmen

Kaş: Mutlu Ulutaş

Kepez: Hakan Tütüncü

Konyaaltı: Gaye Doğanoğlu

Kumluca: Hüsamettin Çetinkaya

Manavgat: Hasan Öz

Muratpaşa: Gökçe Özdoğan Enç

Serik: Enver Aputkan

- MHP

Alanya: Adem Murat Yücel

Kemer: Yusuf Üras

Korkuteli: Ömer Niyazi İşlek

Finike: Nail Dülgeroğlu

- CHP

Büyükşehir: Muhittin Böcek (Millet İttifakı)

Akseki: Erdoğan Erdoğan

Döşemealtı: Turgay Genç

Finike: Mustafa Geyikçi

Gazipaşa: Mehmet Ali Yılmaz

İbradı: Serkan Küçükkuru

Kaş: Hayri Süt

Kemer: Mustafa Gül

Kepez: Murat Dinç

Konyaaltı: Semih Esen

Kumluca: Mustafa Köleoğlu

Manavgat: Şükrü Sözen

Muratpaşa: Ümit Uysal

- İYİ Parti

Alanya: Abdullah Sönmez

Aksu: Durmuş Ali Arslan

Demre: Okan Kocakaya

Elmalı: Halil Öztürk

Korkuteli: Halil Kara

Gündoğmuş: Sultan Çetin

Serik: Yusuf Mecek

- Saadet Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Ali Aktaş

Alanya: Habip Şanlı

Aksu: Yusuf Hatip

Demre: Abdulkadir Kayabaş

Döşemealtı: Ömer Saçkan

Elmalı: İsmail Aygün

Finike: Yakup Şafakçı

Gazipaşa: Mustafa Bacak

Gündoğmuş: Hayri Demirel

İbradı: Muhittin Gazi

Kaş: Hamza Karaağaç

Kemer: Şafak Barbaros

Kepez: Mehmet Akburak

Konyaaltı: Ali Soysal

Korkuteli: Hasanali İrban

Kumluca: Ergün Eren

Manavgat: İlhami Demiral

Muratpaşa: Ahmet Durak

Serik: Adem Demirel

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Antalya adayları geçici aday listesi

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