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Geçici aday listeleri seçim kurullarında - BALIKESİR

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2019 14:22 | Son Güncelleme

Geçici aday listeleri seçim kurullarında - BALIKESİR

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Balıkesir'de, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi: Yücel Yılmaz (Cumhur İttifakı)

Altıeylül: Hasan Avcı (Cumhur İttifakı)

Karesi: Dinçer Orkan (Cumhur İttifakı)

Bandırma: Alp Bostancı (Cumhur İttifakı)

Bigadiç: İsmail Avcu (Cumhur İttifakı)

Burhaniye: Necdet Uysal (Cumhur İttifakı)

Dursunbey: Ramazan Bahçavan (Cumhur İttifakı)

Erdek: Turan Gün (Cumhur İttifakı)

Gömeç: Kazım Aslan (Cumhur İttifakı)

Gönen: Erdinç Odabaşı (Cumhur İttifakı)

Havran: Emin Ersoy (Cumhur İttifakı)

İvrindi: Yusuf Cengiz (Cumhur İttifakı)

Kepsut: İsmail Cankul (Cumhur İttifakı)

Manyas: İbrahim Koman (Cumhur İttifakı)

Marmara: Süleyman Aksoy (Cumhur İttifakı)

Savaştepe: Turhan Şimşek (Cumhur İttifakı)

Sındırgı: Ekrem Yavaş (Cumhur İttifakı)

Susurluk: Şükrü Gür (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi

Altıeylül: Esin Balıbek (Millet İttifakı)

Karesi: Levent Tellioğlu (Millet İttifakı)

Ayvalık: Rahmi Gençer (Millet İttifakı)

Balya: Orhan Gaga (Millet İttifakı)

Bandırma: Tolga Tosun (Millet İttifakı)

Burhaniye: Ali Kemal Deveciler (Millet İttifakı)

Edremit: Selman Hasan Arslan (Millet İttifakı)

Erdek: Hüseyin Sarı (Millet İttifakı)

Gömeç: Mehmet İrem Himam (Millet İttifakı)

Gönen: İbrahim Palaz (Millet İttifakı)

Havran: Bedri Şahin (Millet İttifakı)

Manyas: Tancan Barçın (Millet İttifakı)

Marmara: Yakup Aksu (Millet İttifakı)

Sındırgı: Tuncay Öztürk (Millet İttifakı)

- Halkların Demokratik Partisi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi: Ali Kenanoğlu

- Milliyetçi Hareket Partisi

Ayvalık: Nazmi Başaran (Cumhur İttifakı)

Balya: Osman Kılıç (Cumhur İttifakı)

Edremit: Tuncay Kılıç (Cumhur İttifakı)

- İYİ Parti

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi: İsmail Ok (Millet İttifakı)

Bigadiç: Davut Uzuner (Millet İttifakı)

Dursunbey: Mehmet Yarma (Millet İttifakı)

İvrindi: Aydın Cihan (Millet İttifakı)

Kepsut: Anıl Eren (Millet İttifakı)

Savaştepe: Osman Özgür Alaca (Millet İttifakı)

Susurluk: Nurettin Güney (Millet İttifakı)

- Saadet Partisi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi: Selim Sait Terzioğlu

Altıeylül: Halil Uçar

Karesi: Yusuf Seren

Ayvalık: Serdar Yılmaz

Balya: Yasin Erol

Bandırma: Ekrem Süzen

Bigadiç: Hasan Karaduman

Burhaniye: Fatih Ölmez

Dursunbey: Fatih Karaca

Edremit: Ahmet Pınar

Erdek: Mustafa Köse

Gömeç: Ahmet Aygören

Gönen: Mehmet Taban

Havran: Sinan Başaran

İvrindi: Hüseyin Güllühan

Kepsut: Mustafa Hıdır

Manyas: Mehmet Aslan

Marmara: Süheyb Balaban

Savaştepe: Ali Karakaş

Sındırgı: Ahmet Ay

Susurluk: Murat Savut

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Anahtar Kelimeler:
adaylar yerel seçim

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