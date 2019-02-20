Geçici aday listeleri seçim kurullarında - BALIKESİR

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Balıkesir'de, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi: Yücel Yılmaz (Cumhur İttifakı)
Altıeylül: Hasan Avcı (Cumhur İttifakı)
Karesi: Dinçer Orkan (Cumhur İttifakı)
Bandırma: Alp Bostancı (Cumhur İttifakı)
Bigadiç: İsmail Avcu (Cumhur İttifakı)
Burhaniye: Necdet Uysal (Cumhur İttifakı)
Dursunbey: Ramazan Bahçavan (Cumhur İttifakı)
Erdek: Turan Gün (Cumhur İttifakı)
Gömeç: Kazım Aslan (Cumhur İttifakı)
Gönen: Erdinç Odabaşı (Cumhur İttifakı)
Havran: Emin Ersoy (Cumhur İttifakı)
İvrindi: Yusuf Cengiz (Cumhur İttifakı)
Kepsut: İsmail Cankul (Cumhur İttifakı)
Manyas: İbrahim Koman (Cumhur İttifakı)
Marmara: Süleyman Aksoy (Cumhur İttifakı)
Savaştepe: Turhan Şimşek (Cumhur İttifakı)
Sındırgı: Ekrem Yavaş (Cumhur İttifakı)
Susurluk: Şükrü Gür (Cumhur İttifakı)
- Cumhuriyet Halk Partisi
Altıeylül: Esin Balıbek (Millet İttifakı)
Karesi: Levent Tellioğlu (Millet İttifakı)
Ayvalık: Rahmi Gençer (Millet İttifakı)
Balya: Orhan Gaga (Millet İttifakı)
Bandırma: Tolga Tosun (Millet İttifakı)
Burhaniye: Ali Kemal Deveciler (Millet İttifakı)
Edremit: Selman Hasan Arslan (Millet İttifakı)
Erdek: Hüseyin Sarı (Millet İttifakı)
Gömeç: Mehmet İrem Himam (Millet İttifakı)
Gönen: İbrahim Palaz (Millet İttifakı)
Havran: Bedri Şahin (Millet İttifakı)
Manyas: Tancan Barçın (Millet İttifakı)
Marmara: Yakup Aksu (Millet İttifakı)
Sındırgı: Tuncay Öztürk (Millet İttifakı)
- Halkların Demokratik Partisi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi: Ali Kenanoğlu
- Milliyetçi Hareket Partisi
Ayvalık: Nazmi Başaran (Cumhur İttifakı)
Balya: Osman Kılıç (Cumhur İttifakı)
Edremit: Tuncay Kılıç (Cumhur İttifakı)
- İYİ Parti
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi: İsmail Ok (Millet İttifakı)
Bigadiç: Davut Uzuner (Millet İttifakı)
Dursunbey: Mehmet Yarma (Millet İttifakı)
İvrindi: Aydın Cihan (Millet İttifakı)
Kepsut: Anıl Eren (Millet İttifakı)
Savaştepe: Osman Özgür Alaca (Millet İttifakı)
Susurluk: Nurettin Güney (Millet İttifakı)
- Saadet Partisi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi: Selim Sait Terzioğlu
Altıeylül: Halil Uçar
Karesi: Yusuf Seren
Ayvalık: Serdar Yılmaz
Balya: Yasin Erol
Bandırma: Ekrem Süzen
Bigadiç: Hasan Karaduman
Burhaniye: Fatih Ölmez
Dursunbey: Fatih Karaca
Edremit: Ahmet Pınar
Erdek: Mustafa Köse
Gömeç: Ahmet Aygören
Gönen: Mehmet Taban
Havran: Sinan Başaran
İvrindi: Hüseyin Güllühan
Kepsut: Mustafa Hıdır
Manyas: Mehmet Aslan
Marmara: Süheyb Balaban
Savaştepe: Ali Karakaş
Sındırgı: Ahmet Ay
Susurluk: Murat Savut
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