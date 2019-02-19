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Geçici aday listeleri seçim kurullarında - BATMAN

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.02.2019 22:46 | Son Güncelleme

Geçici aday listeleri seçim kurullarında - BATMAN

Batman'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Batman'da, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Batman: Murat Güneştekin

Kozluk: Veysi Işık

Gercüş: Gündüz Günaydın

Hasankeyf: Abdulvahap Kusen

Beşiri: Hüsamettin Akın

Sason: Muzaffer Arslan

Balpınar beldesi Hüseyin Geylani

İkiköprü beldesi: Yakup Kıyanç

Yücebağ beldesi: Abdullah Bil

Kayapınar beldesi: Abdulmüttalip Bademci

- Cumhuriyet Halk Partisi

Batman: Enver Erdem

Kozluk: Savaş Durmaz

Gercüş: Hamdiye Öner

Hasankeyf: Orhan Cihan

Beşiri: Genco Özel

Sason: Cuma Uçar

Balpınar beldesi: Kemal Demir

İkiköprü beldesi: Yalçın Kaya

Yücebağ beldesi: Tuncay Yaşar

- Halkların Demokratik Partisi

Batman: Sabri Özdemir

Kozluk: Nazime Avcı

Gercüş: Zeynep Oduncu

Hasankeyf: Mecit Tokdemir

Beşiri: Felek Özel

İkiköprü beldesi: Hatice Taş

Bekirhan beldesi: Gülistan Sönük

- Milliyetçi Hareket Partisi

Batman: Hayrettin Bektaş

Kozluk: Sami Biçer

Gercüş: Cengiz Mutlu

Hasankeyf: Emine Yeşim Bil

Beşiri: Hamit Yıldız

Sason: Muhammed Fatih Açık

Balpınar beldesi: Şahin Peyçi

İkiköprü beldesi: Veysel Demirsoy

Yücebağ beldesi: Ahmet Halit Açık

Kayapınar beldesi: Zükrüllah Çelikal

Bekirhan beldesi: Okan Çetin

- İYİ Parti

Batman: Abdullah Balcı

Kozluk: Fırat Şanlı

Sason: Muhammed Emin Yılmaz

Beşiri: Nevzat Yenidoğan

Hasankeyf: Ramazan Toğuç

Gercüş: Hayrettin Turan

Kayapınar Beldesi: İrem Çelik

Balpınar Beldesi: Faris Öner

İkiköprü Beldesi: Veysel Erdem

Yücebağ Beldesi: Ümit Salman

Bekirhan Beldesi: Bayram Ayhan

- Saadet Partisi

Batman: İlhami Işık

Kozluk: Osman Alphan

Gercüş: Burhan Rençber

Hasankeyf: Muhammed Kaplan

Beşiri: Sait Karabulut

Sason: Orhan Tekin

Balpınar beldesi: İmameddin Ekmiş

İkiköprü beldesi: Fehmi Yaşar

Yücebağ beldesi: Atilla Çetinkaya

Kayapınar beldesi: Samir Özhan

Bekirhan beldesi: Yasin Sağdıç

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Batman geçici aday listeleri

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