Geçici aday listeleri seçim kurullarında - BATMAN

Batman'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Batman'da, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Batman: Murat Güneştekin
Kozluk: Veysi Işık
Gercüş: Gündüz Günaydın
Hasankeyf: Abdulvahap Kusen
Beşiri: Hüsamettin Akın
Sason: Muzaffer Arslan
Balpınar beldesi Hüseyin Geylani
İkiköprü beldesi: Yakup Kıyanç
Yücebağ beldesi: Abdullah Bil
Kayapınar beldesi: Abdulmüttalip Bademci
- Cumhuriyet Halk Partisi
Batman: Enver Erdem
Kozluk: Savaş Durmaz
Gercüş: Hamdiye Öner
Hasankeyf: Orhan Cihan
Beşiri: Genco Özel
Sason: Cuma Uçar
Balpınar beldesi: Kemal Demir
İkiköprü beldesi: Yalçın Kaya
Yücebağ beldesi: Tuncay Yaşar
- Halkların Demokratik Partisi
Batman: Sabri Özdemir
Kozluk: Nazime Avcı
Gercüş: Zeynep Oduncu
Hasankeyf: Mecit Tokdemir
Beşiri: Felek Özel
İkiköprü beldesi: Hatice Taş
Bekirhan beldesi: Gülistan Sönük
- Milliyetçi Hareket Partisi
Batman: Hayrettin Bektaş
Kozluk: Sami Biçer
Gercüş: Cengiz Mutlu
Hasankeyf: Emine Yeşim Bil
Beşiri: Hamit Yıldız
Sason: Muhammed Fatih Açık
Balpınar beldesi: Şahin Peyçi
İkiköprü beldesi: Veysel Demirsoy
Yücebağ beldesi: Ahmet Halit Açık
Kayapınar beldesi: Zükrüllah Çelikal
Bekirhan beldesi: Okan Çetin
- İYİ Parti
Batman: Abdullah Balcı
Kozluk: Fırat Şanlı
Sason: Muhammed Emin Yılmaz
Beşiri: Nevzat Yenidoğan
Hasankeyf: Ramazan Toğuç
Gercüş: Hayrettin Turan
Kayapınar Beldesi: İrem Çelik
Balpınar Beldesi: Faris Öner
İkiköprü Beldesi: Veysel Erdem
Yücebağ Beldesi: Ümit Salman
Bekirhan Beldesi: Bayram Ayhan
- Saadet Partisi
Batman: İlhami Işık
Kozluk: Osman Alphan
Gercüş: Burhan Rençber
Hasankeyf: Muhammed Kaplan
Beşiri: Sait Karabulut
Sason: Orhan Tekin
Balpınar beldesi: İmameddin Ekmiş
İkiköprü beldesi: Fehmi Yaşar
Yücebağ beldesi: Atilla Çetinkaya
Kayapınar beldesi: Samir Özhan
Bekirhan beldesi: Yasin Sağdıç
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