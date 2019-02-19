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Geçici aday listeleri seçim kurullarında - BAYBURT

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.02.2019 20:38 | Son Güncelleme

Geçici aday listeleri seçim kurullarında - BAYBURT

Bayburt'ta, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Bayburt'ta siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Bayburt: Fatih Yumak

Aydıntepe: Fatih Eraslan

Demirözü: Arslan Gürer

- Cumhuriyet Halk Partisi

Bayburt: Kağan Eraslan

Demirözü: Muhammet Yeşil

- Milliyetçi Hareket Partisi

Bayburt: Hükmü Pekmezci

Aydıntepe: Haşim Şentürk

Demirözü: Hicabi Kurtulmuş

- İYİ Parti

Bayburt: Yunus Özyıldırım

Demirözü: Necati Fidan

- Saadet Partisi

Bayburt Belediyesi: Osman Nuri Temur

Aydıntepe: Sezgin İstemi

Demirözü: Hasip Niyazioğulları

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