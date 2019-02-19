Geçici aday listeleri seçim kurullarında - BAYBURT

Bayburt'ta, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Bayburt'ta siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Bayburt: Fatih Yumak
Aydıntepe: Fatih Eraslan
Demirözü: Arslan Gürer
- Cumhuriyet Halk Partisi
Bayburt: Kağan Eraslan
Demirözü: Muhammet Yeşil
- Milliyetçi Hareket Partisi
Bayburt: Hükmü Pekmezci
Aydıntepe: Haşim Şentürk
Demirözü: Hicabi Kurtulmuş
- İYİ Parti
Bayburt: Yunus Özyıldırım
Demirözü: Necati Fidan
- Saadet Partisi
Bayburt Belediyesi: Osman Nuri Temur
Aydıntepe: Sezgin İstemi
Demirözü: Hasip Niyazioğulları
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