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Geçici aday listeleri seçim kurullarında - BİLECİK

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 22:42 | Son Güncelleme

Geçici aday listeleri seçim kurullarında - BİLECİK

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Bilecik'te, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Bilecik: Nihat Can (Cumhur İttifakı)

Bozüyük: Fatih Bakıcı

Gölpazarı: Hayri Süer

İnhisar: Mustafa Kepez

Osmaneli: Mustafa Kürek

Pazaryeri: Muzaffer Yalçın

Yenipazar: Zafer Atılgan

- Cumhuriyet Halk Partisi

Bilecik: Semih Şahin (Millet İttifakı)

Bozüyük: Mehmet Talat Bakkalcıoğlu (Millet İttifakı)

Gölpazarı: Vedat Kazıcı (Millet İttifakı)

İnhisar: İlhan Ödübek (Millet İttifakı)

Yenipazar: Gönül Kaya (Millet İttifakı)

- İYİ Parti

Osmaneli: Bekir Torun (Millet İttifakı)

Pazaryeri: Necmiye Beğen (Millet İttifakı)

Söğüt: Halil Aydoğdu (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi

Bozüyük: Oğuz Sertler

Gölpazarı: Murat Er

İnhisar: Serkan Üstün

Pazaryeri: Haluk Filizli

Osmaneli: Serap Demirtaş

Söğüt: İsmet Sever (Cumhur İttifakı)

Yenipazar: İlhan Özden

- Saadet Partisi

Bilecik: Hüseyin Hüsnü Avcı

Pazaryeri: İbrahim Torun

- Büyük Birlik Partisi

Bilecik: Engin Uslu

- Demokrat Parti

Bilecik: Sezai Balta

- Vatan Partisi

Bilecik: Devrim Serin

Bozüyük: Hürriyet Tutlu

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik yerel seçim

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