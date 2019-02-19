Geçici aday listeleri seçim kurullarında - BİLECİK

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Bilecik'te, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Bilecik: Nihat Can (Cumhur İttifakı)
Bozüyük: Fatih Bakıcı
Gölpazarı: Hayri Süer
İnhisar: Mustafa Kepez
Osmaneli: Mustafa Kürek
Pazaryeri: Muzaffer Yalçın
Yenipazar: Zafer Atılgan
- Cumhuriyet Halk Partisi
Bilecik: Semih Şahin (Millet İttifakı)
Bozüyük: Mehmet Talat Bakkalcıoğlu (Millet İttifakı)
Gölpazarı: Vedat Kazıcı (Millet İttifakı)
İnhisar: İlhan Ödübek (Millet İttifakı)
Yenipazar: Gönül Kaya (Millet İttifakı)
- İYİ Parti
Osmaneli: Bekir Torun (Millet İttifakı)
Pazaryeri: Necmiye Beğen (Millet İttifakı)
Söğüt: Halil Aydoğdu (Millet İttifakı)
- Milliyetçi Hareket Partisi
Bozüyük: Oğuz Sertler
Gölpazarı: Murat Er
İnhisar: Serkan Üstün
Pazaryeri: Haluk Filizli
Osmaneli: Serap Demirtaş
Söğüt: İsmet Sever (Cumhur İttifakı)
Yenipazar: İlhan Özden
- Saadet Partisi
Bilecik: Hüseyin Hüsnü Avcı
Pazaryeri: İbrahim Torun
- Büyük Birlik Partisi
Bilecik: Engin Uslu
- Demokrat Parti
Bilecik: Sezai Balta
- Vatan Partisi
Bilecik: Devrim Serin
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