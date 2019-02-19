Geçici aday listeleri seçim kurullarında - BİTLİS

BİTLİS (AA) - Bitlis'te 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Bitlis'te, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Bitlis: Nesrullah Tanglay (Cumhur İttifakı)
Tatvan: Mehmet Emin Geylani
Adilcevaz: Necati Gürsoy
Ahlat: Abdulalim Mümtaz Çoban (Cumhur İttifakı)
Hizan: Arif Taylan
Güroymak: Mehdi Subaşı
Mutki: Vahdettin Barlak (Cumhur İttifakı)
- Cumhuriyet Halk Partisi
Bitlis: Burhan Küsem
Tatvan: Nazım Göçmen
Adilcevaz: Reşit Önal
Güroymak: Mehmet Şefik Aysoy
- Halkların Demokratik Partisi
Bitlis: Faruk İşlek
Tatvan: Habip Yeşiltepe
Adilcevaz: Necmettin Arıkbaşlı
Ahlat: Seracettin Günbay
Hizan: Erkan Çetin
Güroymak: Hikmet Taşdemir
Mutki: İrfan Hülagü
- Milliyetçi Hareket Partisi
Tatvan: Abdulkerim Akay
Adilcevaz: Ceyhan Batar
Hizan: Eyüp Üste
Güroymak: Cazım Azbay
- İYİ Parti
Bitlis: Mehmet Piran Aslin
Adilcevaz: Cengiz Uluğ
Mutki: Zübeyir Dalga
Hizan: Salahattin Sadak
Tatvan: Derviş Ağır
Güroymak: Güven Öztürk
- Saadet Partisi
Bitlis: Yaşar Buhan
Adilcevaz: Adnan Göksoy
Ahlat: Sahabettin Gökbulak
Güroymak: Alican Doğanalp
Hizan: Cezail Aktaş
Mutki: Şahin Kök
Tatvan: Yunus Cengiz
- Demokrat Parti
Güroymak: Kenan Caf
- Büyük Birlik Partisi
Ahlat: Zübeyde Altınkuşak
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