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Geçici aday listeleri seçim kurullarında - BİTLİS

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 21:59 | Son Güncelleme

Geçici aday listeleri seçim kurullarında - BİTLİS

BİTLİS (AA) - Bitlis'te 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Bitlis'te, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Bitlis: Nesrullah Tanglay (Cumhur İttifakı)

Tatvan: Mehmet Emin Geylani

Adilcevaz: Necati Gürsoy

Ahlat: Abdulalim Mümtaz Çoban (Cumhur İttifakı)

Hizan: Arif Taylan

Güroymak: Mehdi Subaşı

Mutki: Vahdettin Barlak (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi

Bitlis: Burhan Küsem

Tatvan: Nazım Göçmen

Adilcevaz: Reşit Önal

Güroymak: Mehmet Şefik Aysoy

- Halkların Demokratik Partisi

Bitlis: Faruk İşlek

Tatvan: Habip Yeşiltepe

Adilcevaz: Necmettin Arıkbaşlı

Ahlat: Seracettin Günbay

Hizan: Erkan Çetin

Güroymak: Hikmet Taşdemir

Mutki: İrfan Hülagü

- Milliyetçi Hareket Partisi

Tatvan: Abdulkerim Akay

Adilcevaz: Ceyhan Batar

Hizan: Eyüp Üste

Güroymak: Cazım Azbay

- İYİ Parti

Bitlis: Mehmet Piran Aslin

Adilcevaz: Cengiz Uluğ

Mutki: Zübeyir Dalga

Hizan: Salahattin Sadak

Tatvan: Derviş Ağır

Güroymak: Güven Öztürk

- Saadet Partisi

Bitlis: Yaşar Buhan

Adilcevaz: Adnan Göksoy

Ahlat: Sahabettin Gökbulak

Güroymak: Alican Doğanalp

Hizan: Cezail Aktaş

Mutki: Şahin Kök

Tatvan: Yunus Cengiz

- Demokrat Parti

Güroymak: Kenan Caf

- Büyük Birlik Partisi

Ahlat: Zübeyde Altınkuşak

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Anahtar Kelimeler:
31 Mart aday Bitlis seçim

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