Geçici aday listeleri seçim kurullarında - ÇANAKKALE

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Çanakkale'de, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Çanakkale Belediyesi: Ayhan Gider (Cumhur İttifakı)
Merkez Kepez Beldesi: Alper Altınok
Ayvacık: Mehmet Ünal Şahin
Ayvacık Küçükkuyu Beldesi: Halil Zahit Mert
Biga: Bülent Erdoğan
Biga Karabiga Beldesi: Ahmet Elbi
Biga Gümüşçay Beldesi: Adnan Pastırmacı
Bayramiç: Saadettin Arslan
Çan: Abdurrahman Kuzu
Çan Terzialan Beldesi: Tuncay Göymen
Yenice: Veysel Acar
Yenice Kalkım Beldesi: İbrahim Taşkın
Eceabat: Adem Ejder
Gelibolu: Bülent Çetin
Gelibolu Evreşe Beldesi: Ali Kamil Soyuak
Gelibolu Kavakköy Beldesi: Yağmur Erçoban
Lapseki: Eyüp Yılmaz
Lapseki Çardak Beldesi: Ahmet Öztürk
Lapseki Umurbey Beldesi: Nail Pekşen
Ezine: Güray Yüksel
Ezine Geyikli Beldesi: Mevlüt Oruçoğlu
Gökçeada: Muzaffer Dağlar
Bozcaada: Erdoğan Madak
- Cumhuriyet Halk Partisi
Çanakkale Belediyesi: Ülgür Gökhan (Millet İttifakı)
Merkez Kepez Beldesi: Birol Aslan
Ayvacık: Mesut Bayram
Ayvacık Küçükkuyu Beldesi: Cengiz Balkan
Biga: İsmail Işık
Biga Karabiga Beldesi: Muzaffer Karataş
Biga Gümüşçay Beldesi: Engin Özalp
Bayramiç: Mert Uygun
Çan: Bülent Öz
Çan Terzialan Beldesi: Feride Demirbaş
Eceabat: Metin Övün
Gelibolu: Mustafa Özacar
Gelibolu Evreşe Beldesi: Şefik Ay
Gelibolu Kavakköy Beldesi: Necati Kopça
Lapseki Umurbey Beldesi: Erdal Doğan
Lapseki Çardak Beldesi: Metin Semerci
Ezine: Halil Büyükerol
Ezine Geyikli Beldesi: Ercan Yılmaz
Bozcaada: Hakan Can Yılmaz
- Milliyetçi Hareket Partisi
Merkez Kepez Beldesi: Serkan Ön
Ayvacık: Selçuk Gedik
Ayvacık Küçükkuyu Beldesi: Galip Demir
Bayramiç: Şuayip Başaran
Çan Terzialan Beldesi: Arif Yumuşak
Yenice: Levent Akyol
Yenice Kalkım Beldesi: Özgür Demirtaş
Eceabat: Engin Derse
Gelibolu: Mehmet Eligül
Gelibolu Kavak Beldesi: İbrahim Bartın
Gelibolu Evreşe Beldesi: Fatih Erer
Lapseki Umurbey Beldesi: Aliye Ertopçu
Ezine: Ali Teyfik Aytimurer
Ezine Geyikli Beldesi: Doğan Labar
Gökçeada: Ertan Erdoğan
Bozcaada: Özgür Acar
- İYİ Parti
Ayvacık: Nuri Pektaş
Yenice: Osman Nuri Duran
Eceabat: Saim Zileli
Lapseki: Gani Mehmet Ekim
Ezine: Zühtü Şansal Erdil
Gökçeada: Ünal Çetin (Millet İttifakı)
- Saadet Partisi
Çanakkale Belediyesi: Cemil Pehlivan
Merkez Kepez Beldesi: Ramazan Doğan
Ayvacık: Faruk Gönül
Ayvacık Küçükkuyu Beldesi: Erbah Ustaoğlu
Biga: Adnan Kömürcü
Biga Karabiga Beldesi: Hamidullah Orakçı
Biga Gümüşçay Beldesi: Zekai Uluçay
Bayramiç: Ali Algül
Çan: Orhan Görmez
Çan Terzialan Beldesi: Tayyip Talha Peker
Yenice: İsmail Tütüncü
Yenice Kalkım Beldesi: Hüseyin Karakaçan
Eceabat: Cumhur Aydın
Gelibolu: Bünyamin Ünlü
Gelibolu Evreşe Beldesi: Hamit Puhaloğlu
Gelibolu Kavakköy Beldesi: Mehmet Yenice
Lapseki: Ayhan Söndür
Lapseki Çardak Beldesi: Ramazan Saltuk Buğra Güleç
Lapseki Umurbey Beldesi: Osman Semi Ceylan
Ezine: Mustafa Erol
Ezine Geyikli Beldesi: Bülent Kardaş
Gökçeada: Kadir Baş
Bozcaada: Hüseyin Algül
- Vatan Partisi
Gelibolu: Serkan Özbakır
Gelibolu Kavak Beldesi: Serkan Avcı
Biga: Hüseyin Çimen
- Türkiye Komünist Partisi
Çanakkale Belediyesi: Reyhan Yıldırım
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