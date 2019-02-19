Geçici aday listeleri seçim kurullarında - ÇANKIRI

Çankırı'da, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Kentte, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Çankırı: Hüseyin Boz
Atkaracalar: Harun Oflaz
Bayramören: İsmail Güngör
Çerkeş: Hasan Sopacı
Eldivan: Musafa Lafcı
Ilgaz: Mehmet Öztürk
Kızılırmak: Bayar Soysal
Korgun: Kamil Akel
Kurşunlu: Şakir Kaymak
Orta: Bayram Yavuz Onay
Şabanözü: Faik Özcan
Yapraklı: Ali Hasekioğlu
Yaylakent beldesi: Kadir Dede
Saçak beldesi: Ramazan Yarım
Çardaklı beldesi: Osman Yılmaz
- Cumhuriyet Halk Partisi
Çankırı: Mustafa İbişoğlu
Çerkeş: Erdoğan Çubukçuoğlu
Eldivan: Afife Ülkü Kavalalı
Kurşunlu: Tevfik Metin Aktaş
Şabanözü: Zeki Göktaş
- Milliyetçi Hareket Partisi
Çankırı: İsmail Hakkı Esen
Atkaracalar: Alirıza Küçükkutlu
Bayramören: Halil Muratoğlu
Çerkeş: Hüseyin Erdoğan
Eldivan: Nusrettin Gökçer
Ilgaz: Arif Çayır
Kızılırmak: Bahattin Güler
Korgun: Hasan Hüseyin Kozan
Kurşunlu: Hüdai Hamdi Büyükpoyraz
Orta: Yunus Yarımkaya
Şabanözü: Mustafa Karakaya
Yapraklı: Ömer Güngör
Yaylakent beldesi: Murat Çavuş
Saçak beldesi: İsa Yazıbaşı
Çardaklı beldesi: Osman Çiğdem
- İYİ Parti
Çankırı: Raif Oktay
Ilgaz: Hakkı Yalçın
Korgun: Arif Soysal
Bayramören: Kerim Karakoç
- Saadet Partisi
Çankırı: Mustafa Ünver
Atkaracalar: Zekeriya Çakır
Bayramören: Yaşar Emiral
Çerkeş: Satılmış Üke
Eldivan: Faruk Karatatar
Ilgaz: Sait Yılmaz
Kızılırmak: Tevfik Efe
Korgun: Bahattin Şenol
Kurşunlu: Recep Kalfa
Orta: Ahmet Nafiz Tekin
Şabanözü: Şeref Yetan
Yapraklı: Abdulmuttalip Aydoğan
Yaylakent beldesi: Mevlüt Tutucu
Saçak beldesi: Melehat Işık
Çardaklı beldesi: Şeyma Uzun
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