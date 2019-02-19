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Geçici aday listeleri seçim kurullarında - ÇANKIRI

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 22:03 | Son Güncelleme

Geçici aday listeleri seçim kurullarında - ÇANKIRI

Çankırı'da, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Kentte, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Çankırı: Hüseyin Boz

Atkaracalar: Harun Oflaz

Bayramören: İsmail Güngör

Çerkeş: Hasan Sopacı

Eldivan: Musafa Lafcı

Ilgaz: Mehmet Öztürk

Kızılırmak: Bayar Soysal

Korgun: Kamil Akel

Kurşunlu: Şakir Kaymak

Orta: Bayram Yavuz Onay

Şabanözü: Faik Özcan

Yapraklı: Ali Hasekioğlu

Yaylakent beldesi: Kadir Dede

Saçak beldesi: Ramazan Yarım

Çardaklı beldesi: Osman Yılmaz

- Cumhuriyet Halk Partisi

Çankırı: Mustafa İbişoğlu

Çerkeş: Erdoğan Çubukçuoğlu

Eldivan: Afife Ülkü Kavalalı

Kurşunlu: Tevfik Metin Aktaş

Şabanözü: Zeki Göktaş

- Milliyetçi Hareket Partisi

Çankırı: İsmail Hakkı Esen

Atkaracalar: Alirıza Küçükkutlu

Bayramören: Halil Muratoğlu

Çerkeş: Hüseyin Erdoğan

Eldivan: Nusrettin Gökçer

Ilgaz: Arif Çayır

Kızılırmak: Bahattin Güler

Korgun: Hasan Hüseyin Kozan

Kurşunlu: Hüdai Hamdi Büyükpoyraz

Orta: Yunus Yarımkaya

Şabanözü: Mustafa Karakaya

Yapraklı: Ömer Güngör

Yaylakent beldesi: Murat Çavuş

Saçak beldesi: İsa Yazıbaşı

Çardaklı beldesi: Osman Çiğdem

- İYİ Parti

Çankırı: Raif Oktay

Ilgaz: Hakkı Yalçın

Korgun: Arif Soysal

Bayramören: Kerim Karakoç

- Saadet Partisi

Çankırı: Mustafa Ünver

Atkaracalar: Zekeriya Çakır

Bayramören: Yaşar Emiral

Çerkeş: Satılmış Üke

Eldivan: Faruk Karatatar

Ilgaz: Sait Yılmaz

Kızılırmak: Tevfik Efe

Korgun: Bahattin Şenol

Kurşunlu: Recep Kalfa

Orta: Ahmet Nafiz Tekin

Şabanözü: Şeref Yetan

Yapraklı: Abdulmuttalip Aydoğan

Yaylakent beldesi: Mevlüt Tutucu

Saçak beldesi: Melehat Işık

Çardaklı beldesi: Şeyma Uzun

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