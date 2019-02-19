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Geçici aday listeleri seçim kurullarında - EDİRNE

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 21:48 | Son Güncelleme

Geçici aday listeleri seçim kurullarında - EDİRNE

EDİRNE (AA) - Edirne'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Edirne'de siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Edirne: Koray Uymaz (Cumhur İttifakı)

Enez: Abdullah Bostancı (Cumhur İttifakı)

Havsa: Aydın Balkan (Cumhur İttifakı)

İpsala: Mehmet Kerman

İpsala (Esetçe): Cemal Deniz (Cumhur İttifakı)

İpsala (Yenikarpuzlu) Ufuk Atalay (Cumhur İttifakı)

Keşan: Mustafa Helvacıoğlu (Cumhur İttifakı)

Keşan (Beyendik): Ferat Gülver (Cumhur İttifakı)

Keşan (Yenimuhacir) : Mustafa Türker (Cumhur İttifakı)

Lalapaşa: İsmail Arslan

Meriç: Nihat Yörük (Cumhur İttifakı)

Meriç (Küplü): Salih Derin

Meriç (Subaşı): Hasan Çetinkaya (Cumhur İttifakı)

Uzunköprü: Azbiye Aktaş

Uzunköprü (Kırcasalih): Necmettin Parazil (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi

Edirne: Recep Gürkan (Millet İttifakı)

Enez: Özkan Günenç

Havsa: Oğuz Tekin (Millet İttifakı)

İpsala (Esetçe) İbrahim Örs (Millet İttifakı)

İpsala(Yenikarpuzlu): Tevfik Şahinbaş (Millet İttifakı)

Keşan: Şenol Yalı (Millet İttifakı)

Keşan (Beğendik) Muhammet Örnek (Millet İttifakı)

Keşan (Yenimuhacir): Recep Ordu (Millet İttifakı)

Meriç: Erol Dübek

Meriç (Küplü) Gökmen Altay

Süloğlu: Mehmet Ormankıran (Millet İttifakı)

Uzunköprü: Özlem Becan (Millet İttifakı)

- Halkların Demokrasi Partisi

Edirne: Menderes Erol

Keşan: Abdullah Kaya

- Milliyetçi Hareket Partisi

İpsala : Emin Başaran

Uzunköprü: Şahin Şengül

Lalapaşa: Ali Osman Uzman

Süloğlu : İsmet Balin (Cumhur İttifakı)

Meriç (Küplü) : Ali Tükel

- İYİ Parti

Enez: Mustafa Sünnetçi

İpsala: Abdullah Ünsal (Millet İttifakı)

Lalapaşa: Bülent Şahinşah (Millet İttifakı)

Meriç: Güven Çamur

Meriç (Subaşı): Bekir Kılıç (Millet İttifakı)

Meriç (Küplü): Raif Taşkın

- Saadet Partisi

Edirne: Mansur İriş

Enez: Yasin Gündüz

Havsa: Kemal Durkaya

İpsala: Tahsin Yüzer

İpsala (Esetçe) Faruk Yalçınkaya

İpsala (Yenikarpuzlu) Eyyüb Semih Sevinç

Keşan: Ahmet Köseler

Keşan (Beyendik) Zafet Yetim

Keşan (Yenimuhacir) İhsan Bulut

Lalapaşa: Adem Adalı

Meriç: Erol Parazil

Meriç (Küplü): Şükrü Tuncer

Meriç (Subaşı) Adem Kaner

Süloğlu: Nadir Konak

Uzunköprü: Enver Yazan

Uzunköprü (Kırcasalih) Sinan Ersin

- Demokrat Parti

Edirne: Sibel Barshan

Meriç (Subaşı): Mustafa Çetin

- Büyük Birlik Partisi

Edirne: Arif Köroğlu

- Bağımsız Türkiye Partisi

Edirne: Hamdi Sedefçi

- Vatan Partisi

Edirne: Cengiz Balcı

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