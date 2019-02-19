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Geçici aday listeleri seçim kurullarında - ELAZIĞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 21:43 | Son Güncelleme

Geçici aday listeleri seçim kurullarında - ELAZIĞ

ELAZIĞ (AA) - Elazığ’da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Elazığ'da, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Elazığ: Şahin Şerifoğulları

Ağın: İbrahim Yıldız

Alacakaya: Başaran Yaşlı

Arıcak: Ferit Yıldırım

Baskil: İhsan Akmurat

Karakoçan: Ayhan Akbaba

Keban: Ömer Kaya

Kovancılar: Hacı Akpınar

Maden: Ersin Tolan

Palu: Efraim Ünalan

Sivrice: Ebubekir Irmak

- Cumhuriyet Halk Partisi

Ağın: Samiye Genç

Alacakaya: Nazmi Gürbüz

Arıcak: Mustafa Coşkun

Palu: Adnan Karadağ

- Milliyetçi Hareket Partisi

Elazığ: Bilal Çoban

Ağın: Ali Uslu

Alacakaya: Şahin Yıldırım

Arıcak: Hamit Temizsoy

Baskil: Tuncer Turus

Karakoçan: Selçuk Perdeci

Keban: Ahmet Turan Özcan

Kovancılar: Nuri Çolak

Maden: Orhan Yavuz

Palu: Muhammet Septioğlu

Sivrice: Turgay Gündoğan

- İYİ Parti

Elazığ: Ali Şekerdağ
(Millet İttifakı)

Ağın: Yılmaz Serttaş

Baskil: Rahmi Ayas

Karakoçan: Mehmet Zeyneloğlu

Maden: Musa Orhan

- Saadet Partisi

Elazığ: Haluk Arslan

Ağın: Mehmet Özdem

Alacakaya: Davut Tunç

Arıcak: Kaan Ziya Yenihal

Baskil: Mehmet Künkül

Karakoçan: Alican Karadoğan

Keban: Bekir Kaya

Kovancılar: Yusuf Tangüner

Maden: Mehmet Altındal

Palu: İhsan Güngören

Sivrice: İbrahim Demirpolat

- Halkların Demokratik Partisi

Karakoçan: Mahmut Ercan

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Anahtar Kelimeler:
belediye başkan adayları Elazığ yerel seçim

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