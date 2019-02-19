Geçici aday listeleri seçim kurullarında - ELAZIĞ

ELAZIĞ (AA) - Elazığ’da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Elazığ'da, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Elazığ: Şahin Şerifoğulları
Ağın: İbrahim Yıldız
Alacakaya: Başaran Yaşlı
Arıcak: Ferit Yıldırım
Baskil: İhsan Akmurat
Karakoçan: Ayhan Akbaba
Keban: Ömer Kaya
Kovancılar: Hacı Akpınar
Maden: Ersin Tolan
Palu: Efraim Ünalan
Sivrice: Ebubekir Irmak
- Cumhuriyet Halk Partisi
Ağın: Samiye Genç
Alacakaya: Nazmi Gürbüz
Arıcak: Mustafa Coşkun
Palu: Adnan Karadağ
- Milliyetçi Hareket Partisi
Elazığ: Bilal Çoban
Ağın: Ali Uslu
Alacakaya: Şahin Yıldırım
Arıcak: Hamit Temizsoy
Baskil: Tuncer Turus
Karakoçan: Selçuk Perdeci
Keban: Ahmet Turan Özcan
Kovancılar: Nuri Çolak
Maden: Orhan Yavuz
Palu: Muhammet Septioğlu
Sivrice: Turgay Gündoğan
- İYİ Parti
Elazığ: Ali Şekerdağ
(Millet İttifakı)
Ağın: Yılmaz Serttaş
Baskil: Rahmi Ayas
Karakoçan: Mehmet Zeyneloğlu
Maden: Musa Orhan
- Saadet Partisi
Elazığ: Haluk Arslan
Ağın: Mehmet Özdem
Alacakaya: Davut Tunç
Arıcak: Kaan Ziya Yenihal
Baskil: Mehmet Künkül
Karakoçan: Alican Karadoğan
Keban: Bekir Kaya
Kovancılar: Yusuf Tangüner
Maden: Mehmet Altındal
Palu: İhsan Güngören
Sivrice: İbrahim Demirpolat
- Halkların Demokratik Partisi
Karakoçan: Mahmut Ercan
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